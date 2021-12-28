Известно имя самого сексуального члена королевской семьи

Казалось бы, в одном предложении сложно представить слова сексуальности и королевской семьи. Но проводятся множество исследований, позволяющих по-новому взглянуть на самую знаменитую семью не только Великобритании, но и всего мира. Да, Меган Маркл официально признана самым сексуальным членом королевской семьи. Об этом сообщает The Bharat Express News.

Меган Маркл и принц Гарри (фото из открытых источников)

Исследование, проведенное экспертами по здравоохранению Stress-Free Health Testing, проанализировало данные глобального поиска Google, связанного с физической привлекательностью членов королевской семьи. Меган Маркл, получившая 50 000 запросов в месяц по всему миру, заняла первое место в рейтинге самых сексуальных принцесс. На втором месте – Кейт Миддлтон с более чем 18 000 запросов в месяц. Эксперты также обнаружили, что поисковый запрос "сексуальная Меган Маркл" достиг своего пика после интервью с Опрою Уинфри, превысив среднегодовой показатель на 733%. Среди мужчин королевской семьи самым сексуальным был признан принц Гарри, получив 1310 запросов в месяц поиска "горячего принца Гарри".

Напомним, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, поделилась, почему выступает за то, чтобы граждане получали оплачиваемый отпуск и рассказала о своей борьбе за гендерное равенство в Штатах. Об этом пишет CNN Business. Во время DealBook Online Summit герцогиня отметила, что оплачиваемый отпуск — это только гуманитарный вопрос. Маркл ведет переговоры с членами Конгресса относительно оплачиваемых отпусков, которые должны признать национальным правом. Меган подчеркнула, что оплачиваемые семейные отпуска "это не только о маме". Отпуска позволят людям проводить время с семьей, лучше отдыхать для новых свершений.

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