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Как Барак Обама и Шварцнеггер: стало известно, во сколько обходится публичная речь экс-герцогов Сассекских

Организаторы публичных мероприятий сетуют на высокую стоимость участия королевской четы за выступление

сегодня, 22:32
Автор:

Екатерина Белоброва

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, несмотря на отказ от монаршего титула, по-прежнему оценивают себя по-королевски, что сказывается на высокой цене за их выступление на публичных мероприятиях. Об этом сообщает издание "Глянец", ссылаясь на американский журнал The Sun.

Как Барак Обама и Шварцнеггер: стало известно, во сколько обходится публичная речь экс-герцогов Сассекских

Так, согласно информации, который поведал прессе один из организаторов светских выходов, публичное выступление Меган или Гарри может обойтись в круглую сумму.

"Как правило, тариф за их речь начинается от суммы 750 тысяч до миллиона. Такая же стоимость за аналогичное время экс-президента США Барака Обамы и популярного актера Арнольда Шварцнеггера", - отмечает инсайдер из светской среды. 

При этом он добавил, что указанный диапазон цены предусматривает королевский статус выступающего, но на сегодня Меган и Гарри не являются представителями британской монархии,  а просто остаются прямыми родственниками династии.

"Все дело в том, что эта пара обладает невероятной энергией и притягательна для публики. Их выступления продолжают ждать люди по всему миру, интерес к ним не теряется и поэтому вполне справедливо, что у них такие запросы", - оправдывают чету "голубых кровей".

Перед участием в любом из мероприятий, бывшие герцоги внимательно читают контракт, подписывают и настаивают на том, чтоб ситуация была подконтрольна во время выступления именно им.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меган Маркл после переезда из Британии в Нью-Йорк начала искать работу в кино. Отметим, что до замужества с принцем она занималась актерской деятельностью.


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