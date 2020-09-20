Как Барак Обама и Шварцнеггер: стало известно, во сколько обходится публичная речь экс-герцогов Сассекских

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, несмотря на отказ от монаршего титула, по-прежнему оценивают себя по-королевски, что сказывается на высокой цене за их выступление на публичных мероприятиях. Об этом сообщает издание "Глянец", ссылаясь на американский журнал The Sun.

Так, согласно информации, который поведал прессе один из организаторов светских выходов, публичное выступление Меган или Гарри может обойтись в круглую сумму.

"Как правило, тариф за их речь начинается от суммы 750 тысяч до миллиона. Такая же стоимость за аналогичное время экс-президента США Барака Обамы и популярного актера Арнольда Шварцнеггера", - отмечает инсайдер из светской среды.

При этом он добавил, что указанный диапазон цены предусматривает королевский статус выступающего, но на сегодня Меган и Гарри не являются представителями британской монархии, а просто остаются прямыми родственниками династии.

"Все дело в том, что эта пара обладает невероятной энергией и притягательна для публики. Их выступления продолжают ждать люди по всему миру, интерес к ним не теряется и поэтому вполне справедливо, что у них такие запросы", - оправдывают чету "голубых кровей".

Перед участием в любом из мероприятий, бывшие герцоги внимательно читают контракт, подписывают и настаивают на том, чтоб ситуация была подконтрольна во время выступления именно им.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меган Маркл после переезда из Британии в Нью-Йорк начала искать работу в кино. Отметим, что до замужества с принцем она занималась актерской деятельностью.

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