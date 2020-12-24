Королевские поздравления: Меган Маркл и принц Гарри представили рождественскую открытку

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Вечканова Елена
Хорошей традицией на Рождество является публикация праздничных открыток от членов королевской семьи. Несмотря на отказ от титула, принц Гарри и Меган Маркл также поделились радостным фото, поздравляя всех с наступающими праздниками. Опубликовала фотографию британская благотворительная организация Mayhew.
Фото: Legion-Media
В отличие от предыдущих лет, когда Гарри и Меган приветствовали мир монохромными открытками, на этот раз фото цветное, с легким эффектом размытия. На изображении влюбленная пара сидит на пороге детского домика с сыном Арчи на руках, а рядом находятся преданные домашние любимцы — черный лабрадор Оз и бигль Гай.
Снимок сделала мать Меган, Дориа Рагланд. Сообщается, что "фотосессия" состоялась в начале декабря в доме Гарри и Меган.
Благотворительная организация Mayhew, что опубликовала рождественскую открытку герцогов Сассекских, заботится о бездомных животных. Меган Маркл опекается судьбой этой компании с 2019 года.
Генеральный директор организации Керолан Йейтс отметила, что для них покровительство Меган и принца Гарри является большой честью. Также представитель Mayhew отметила, что пожертвования в фонд от герцогской пары поможет еще большему количеству бездомных кошек и собак пережить очередной зимний период.
Впрочем, не только британцы любят открытки. Накануне "Комментарии" сообщали, что первая леди Елена Зеленская запустила проект "Чудо-открытка", призванный создать новогодне-рождественскую атмосферу.
Также на портале можно узнать, что побудило пару Меган и Гарри начать создавать подкасты.
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