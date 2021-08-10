Королевский скандал: на сына Елизаветы II подали в суд за изнасилование

Члена королевской семьи гражданка США Вирджиния Джуфре (Робертс) обвиняет в тяжелом преступлении — изнасиловании. Она с помощью адвокатов обратилась в федеральный суд Манхэттена, требуя привлечь к ответственности принца Эндрю. Об этом сообщает Associated Press.

Принц Эндрю (фото из открытых источников)

Вирджиния Робертс хочет наказать уважаемого члена королевской семьи за тяжкое преступление — принудительный секс с несовершеннолетней и то, что представитель королевской монархии надругался над ней. Происшествие случилось еще в 2001 году, девушке было всего 17 лет.

Преступление 20-летней давности

Гражданка Америки хорошо помнит, что средний сын королевы надругался над ней, юной девушкой. Познакомил их бизнесмен с запятнанной репутацией Джефри Эпштейн. По ее словам, представитель известной королевской семьи, которому теперь 61 год, должен предоставить ей компенсацию за причинение моральные и физические страдания.

"Сильные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия. Я надеюсь, что другие жертвы увидят, что можно не жить в тишине и страха, а вернуть себе жизнь, высказавшись открыто и требуя справедливости ", — заявила пострадавшая женщина.

Как говорит, госпожа Робертс, что она решилась на этот иск только потому, что принц и ему подобные, если она не расскажет всю правду, дальше будут делать свои грязные дела.

"Я мать и жена, моя семья для меня на первом месте. И я знаю, что это действие подвергнет меня последующим нападкам со стороны принца Эндрю и его прислужников ", — обусловливает она свою позицию.

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Представители королевской семьи никак не комментируют этот скандальный судебный иск. Отмалчивается и принц Эндрю.

Но пересуды о его похождениях, дружба с Эпштейном и развлечения с несовершеннолетними девушками время от времени появляются. Принц Эндрю должен был объяснить BBC Newsnight, что не имел сексуальной связи с Вирджинией. Это было в 2019 году.

"Я могу абсолютно категорически сказать вам, что этого никогда не было", — сказал он и добавил, что даже "не помнит, чтобы когда-нибудь встречался с ней", — комментировал представитель британской монархии.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что королева Елизавета II выиграла суд у бывшего дворецкого принца Чарльза.

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