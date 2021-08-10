Королевский скандал: на сына Елизаветы II подали в суд за изнасилование

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Лиля Воробьева
Члена королевской семьи гражданка США Вирджиния Джуфре (Робертс) обвиняет в тяжелом преступлении — изнасиловании. Она с помощью адвокатов обратилась в федеральный суд Манхэттена, требуя привлечь к ответственности принца Эндрю. Об этом сообщает Associated Press.
Принц Эндрю (фото из открытых источников)
Вирджиния Робертс хочет наказать уважаемого члена королевской семьи за тяжкое преступление — принудительный секс с несовершеннолетней и то, что представитель королевской монархии надругался над ней. Происшествие случилось еще в 2001 году, девушке было всего 17 лет.
Гражданка Америки хорошо помнит, что средний сын королевы надругался над ней, юной девушкой. Познакомил их бизнесмен с запятнанной репутацией Джефри Эпштейн. По ее словам, представитель известной королевской семьи, которому теперь 61 год, должен предоставить ей компенсацию за причинение моральные и физические страдания.
Как говорит, госпожа Робертс, что она решилась на этот иск только потому, что принц и ему подобные, если она не расскажет всю правду, дальше будут делать свои грязные дела.
Представители королевской семьи никак не комментируют этот скандальный судебный иск. Отмалчивается и принц Эндрю.
Но пересуды о его похождениях, дружба с Эпштейном и развлечения с несовершеннолетними девушками время от времени появляются. Принц Эндрю должен был объяснить BBC Newsnight, что не имел сексуальной связи с Вирджинией. Это было в 2019 году.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что королева Елизавета II выиграла суд у бывшего дворецкого принца Чарльза.
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