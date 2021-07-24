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Главная Новости Звезды Королевские персоны Любимый коктейль королевы Елизаветы II: как его приготовить дома
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Любимый коктейль королевы Елизаветы II: как его приготовить дома

Стало известно, как приготовить любимый напиток королевы Великобритании

24 июля 2021, 22:22
Автор:

Лиля Воробьева

Несмотря на свой почтенный возраст и статус, Елизавета II не перестает радовать себя обычными простыми вещами. В Букингемском дворце рассказали о коктейле, который обожает перед обедом выпить монаршая особа. Как приготовить этот напиток дома и какие ингредиенты нужны, сообщает издание People.

Любимый коктейль королевы Елизаветы II: как его приготовить дома

Королева Великобритании (фото из открытых источников)

Известно, что королевский коктейль имеет в своем содержании алкоголь, а еще — он прекрасно поднимает аппетит.

Британские таблоиды уже давно рассказывали, что королева Великобритании выбирает крепкие алкогольные напитки, такие как виски, джин и ром. В день она может выпить 4 алкогольные напитки. В Букингемском дворце даже создали и запустили свою собственную марку королевского джина. Известно, что его ингредиенты выращивают в загородной королевской резиденции в Норфолке.

Итак, давайте приготовим настоящий королевский напиток.

Ингредиенты: 50 мл — джина; 100 мл — крепкого французского вина Дюббоне; кусочки льда; один лимон;

Способ приготовления. Сначала нужно помыть под проточной водой лимон и порезать его на куски, положив в бокал. Далее, на свой вкус, надо добавить немного колотого льда. Смешать вино Дюббоне и джин, а потом напиток перелить в бокал.

Для красоты, можно свой напиток украсить кусочком лимона и зонтиком.

Вот и все, смело можно наслаждаться королевским коктейлем у себя дома.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что  королева Елизавета II впервые воспользовалась Zoom. Королева Великобритании Елизавета II и ее дочь, принцесса Анна, поговорили с волонтерами, которые заботятся о больных людях и их семьях. Королеву и принцессу заинтересовал опыт этих людей, полученный за время борьбы с пандемией Covid-19.


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Источник: https://people.com/royals/queen-elizabeth-favorite-cocktail-recipe-dubonnet-gin/
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