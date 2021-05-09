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Любимый внук королевы Елизаветы II разводится с женой - детали

Внук королевы Елизаветы II Питер Филипс и его жена Отем будут разводиться через суд

сегодня, 14:00
Автор:

Кириєнко Анна

Старший и самый любимый (по мнению биографов) внук королевы Елизаветы II Питер Филипс разводится со своей женой Отем. Об этом сообщает издание The Mirror.

Любимый внук королевы Елизаветы II разводится с женой - детали

Внук королевы Елизаветы II Питер Филипс разводится - подробности ситуации. Фото: cdn24

Супруги прожили вместе 12 лет. О намерении расстаться пара заявила еще зимой прошлого года.

Поскольку супруги не смогли мирно разойтись и разделить совместно нажитое имущество, их делом будет заниматься суд.

Судебный процесс состоится уже на следующей неделе. На заседании будут присутствовать только адвокаты обеих сторон.

Питер   Филлипс познакомился со своей будущей женой Отем Келли на Гран-при "Формулы-1" в Монреале в 2003 году. Поженились влюбленные в 2008 году в Виндзорском замке. У пары есть двое дочерей: десятилетняя Саванна и девятилетняя Айла.

Питер — сын принцессы Анны от первого брака с Марком Филлипсом и старший брат Зары Тиндолл. Он работает консультантом по маркетингу в компании XL Medical. Сейчас мужчине 43 года.

По слухам, супруги решили разойтись из-за многочисленных измен.

Напомним, ранее крупнейший в Великобритании производитель секс-игрушек — компания LoveHoney — удостоился награды королевы Елизаветы II за предпринимательство — The Queen's Award for Enterprise.

Соучредители компании Ричард Лонгхерст и Нил Стейтфорд уже получали такую награду в 2015 году. Тогда они были приглашены на прием в Букингемский дворец, где их встретили Елизавета II и принц Филипп.

За прошедшие шесть лет объемы продаж товаров для взрослых от LoveHoney за рубежом возросли на 365%. Количество их клиентов по всему миру составляет более 2,2 миллиона человек.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/queens-favourite-grandson-set-court-24068205
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