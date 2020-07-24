Меган Маркл обратилась в суд за защитой для сына Арчи

Знаменитая экс-герцогиня Меган Маркл подала иск в суд после того, как обнаружила факт видеосъемки своего годовалого сына Арчи с беспилотников. Об этом сообщает издание Time, приводя текст искового заявления.

Так, по словам Маркл, она считает, что ее семья находится под постоянным прицелом прессы и СМИ Южной Калифорнии, но допускать вторжение в личное пространство своего 14-месячного ребенка она считает преступной бездеятельностью. Последней каплей стал тот день, когда она обнаружила летающий беспилотник над коляской Арчи.

"Это действие является результатом постоянных и достаточно откровенно шокирующих попыток бульварных СМИ извлекать выгоду из регулярных вторжений в частную жизнь маленького ребенка в ее собственном доме", - приводит издание текст искового заявления, составленного адвокатом Маркл.

При этом знаменитая чета подчеркивает, что не берет с собой ребенка на публичные мероприятия после переезда в США, но пресса не успокаивается и пытается проникнуть в их поместье с разных сторон и продавать их фотографии, полученные исподтишка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гарри и его жена Меган Маркл опасаются угроз террористов.

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