Наконец вышла в свет: Елизавета II посетила официальное мероприятие

94-летняя королева Елизавета II впервые вышла на работу с того момента, как начался карантин. Она готова снова приступить к выполнению своих монарших обязанностей, передает издание lux.

Елизавета II. Фото: lux.fm

Стало известно, что королева вместе с внуком принцем Уильямом отправилась в лабораторию Портон-Даун вблизи Солсбери для того, чтобы поприсутствовать на открытии центра энергетической аналитики.

Как видим, Елизавета II тщательно подготовилась к поездке: выбрала наряд согласно последним трендам этого сезона. По случаю первого выхода в свет после такой длительной паузы она одела пальто нежно-розового цвета и шляпку в тон, которая была украшена массивными цветами.

"Сегодня герцог Кембриджский присоединился к Ее Величеству, чтобы посетить Лабораторию оборонной науки и технологий в Портон-Дауне и официально открыть новый Центр энергетического анализа. Там они встретились с учеными, которые оказывали жизненно важную поддержку Великобритании в борьбе с COVID-19", — говорится в сообщении на официальной странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram.



Как сообщало издание "Комментарии", королева Елизавета ІІ выиграла суд у бывшего дворецкого принца Чарльза. Она выиграла судебную тяжбу, чтобы помешать бывшему дворецкому принца Чарльза зарегистрировать торговую марку The Royal Butler (Королевский дворецкий).

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