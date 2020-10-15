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Главная Новости Звезды Королевские персоны Наконец вышла в свет: Елизавета II посетила официальное мероприятие
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Наконец вышла в свет: Елизавета II посетила официальное мероприятие

По случаю первого выхода в свет Елизавета II выбрала красивый образ

сегодня, 20:12
Автор:

Любовь Блажко

94-летняя королева Елизавета II впервые вышла на работу с того момента, как начался карантин. Она готова снова приступить к выполнению своих монарших обязанностей, передает издание lux.

Наконец вышла в свет: Елизавета II посетила официальное мероприятие

Елизавета II. Фото: lux.fm

Стало известно, что королева вместе с внуком принцем Уильямом отправилась в лабораторию Портон-Даун вблизи Солсбери для того, чтобы поприсутствовать на открытии центра энергетической аналитики. 

Как видим, Елизавета II тщательно подготовилась к поездке: выбрала наряд согласно последним трендам этого сезона. По случаю первого выхода в свет после такой длительной паузы она одела пальто нежно-розового цвета и шляпку в тон, которая была украшена массивными цветами. 

"Сегодня герцог Кембриджский присоединился к Ее Величеству, чтобы посетить Лабораторию оборонной науки и технологий в Портон-Дауне и официально открыть новый Центр энергетического анализа. Там они встретились с учеными, которые оказывали жизненно важную поддержку Великобритании в борьбе с COVID-19", — говорится в сообщении на официальной странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram. 

Как сообщало издание "Комментарии", королева Елизавета ІІ выиграла суд у бывшего дворецкого принца Чарльза. Она выиграла судебную тяжбу, чтобы помешать бывшему дворецкому принца Чарльза зарегистрировать торговую марку The Royal Butler (Королевский дворецкий). 


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