Наконец вышла в свет: Елизавета II посетила официальное мероприятие

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Любовь Блажко
94-летняя королева Елизавета II впервые вышла на работу с того момента, как начался карантин. Она готова снова приступить к выполнению своих монарших обязанностей, передает издание lux.
Елизавета II. Фото: lux.fm
Стало известно, что королева вместе с внуком принцем Уильямом отправилась в лабораторию Портон-Даун вблизи Солсбери для того, чтобы поприсутствовать на открытии центра энергетической аналитики.
Как видим, Елизавета II тщательно подготовилась к поездке: выбрала наряд согласно последним трендам этого сезона. По случаю первого выхода в свет после такой длительной паузы она одела пальто нежно-розового цвета и шляпку в тон, которая была украшена массивными цветами.
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