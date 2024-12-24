Почему Принцесса Диана боялась Рождества: неожиданные детали от биографа

Леди Диана Спенсер остается символом элегантности и загадочности. Однако не все аспекты ее жизни были так очаровательны, как кажется на первый взгляд. Биография Ингрид Сьюард раскрыла неожиданную деталь: принцесса боялась Рождества в кругу королевской семьи. Что заставляло ее избегать праздничных мер – в материале ниже.

Принцесса Диана. Фото из открытых источников

Большинство людей ассоциируют Рождество с уютом, семейным теплом и праздничными эмоциями. Но для принцессы Дианы эти дни являлись источником дискомфорта и напряжения. Биографка Ингрид Сьюард рассказала, что для Леди Ди рождественские праздники в имении Виндзоров больше напоминали давление, чем радость.

По традиции королевская семья ежегодно собиралась в частном имении для празднования Рождества. Помпезность, большое количество гостей и обязательные светские мероприятия – все это создавало для Дианы атмосферу, в которой она чувствовала себя чужой.

Как отмечает Сьюард, напряжение становилось настолько сильным, что принцесса часто пыталась найти убежище в храме.

"Диана убегала из семейного собрания еще до обеда и шла в церковь, чтобы побыть в одиночестве", — вспоминает биографка.

Даже когда остаться было необходимо, Диана иногда пряталась на кухне, чтобы хотя бы ненадолго избежать шума и внимания. Ее поведение заметили приближенные к королевской семье.

Бывший дворецкий принцессы заметил, что Диана сравнивала королевские рождественские мероприятия со скороваркой.

"Она вынуждена была улыбаться и терпеть, потому что знала, что это ее обязанность", — рассказал он.

Телохранитель принцессы также делился своими воспоминаниями. По его словам, праздничные дни превращались для Дианы в настоящее испытание.

"Это было ее чистилище", — отметил он. При всех трудностях принцесса Диана продолжала выполнять свои обязанности с грацией и мужеством. Ее борьба со страхами и внутренним дискомфортом подтверждает, насколько она была сильной личностью.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Принц Гарри получил 8 миллионов фунтов стерлингов, когда отмечал свое 40-летие. Эта сумма стала доступна благодаря трасту, основанному королевой-мать 30 лет назад для своих правнуков.