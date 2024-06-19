Принц Эдвард и герцогиня Софи отмечают серебряную свадьбу

Принц Эдвард и герцогиня Софи, известные также как герцог и герцогиня Эдинбургские, отмечают 25-летие своей свадьбы. Праздник любви и верности семейной пары был увековечен в новом портрете, который сделал известный фотограф Крис Джефф.

Принц Эдвард и герцогиня Софи представили новый портрет





Младший сын покойной королевы Елизаветы II и его возлюбленная встретились в 1993 году на благотворительном мероприятии. Их отношения развивались под знаком совместных интересов и глубокого взаимопонимания, что позволило паре выстроить крепкий союз, несмотря на все вызовы, которые приносит жизнь в королевской семье.





На новом портрете, который был сделан в садах их резиденции в Бегшот-Парк, можно увидеть, как 60-летний принц Эдвард обнимает за талию свою 59-летнюю супругу, герцогиню Софи.

Герцог и герцогиня являются одной из наиболее скромных пар в британской королевской семье. Несмотря на их рояльный статус, многие детали их жизни остаются вне основного внимания общественности. Вот пять малоизвестных фактов о этой паре:

1. Неформальное знакомство: Принц Эдвард и Софи Рис-Джонс познакомились в 1993 году благодаря общему другу. Интересный момент их знакомства заключается в том, что встреча произошла на благотворительном мероприятии, где Эдвард работал волонтером, а Софи участвовала в качестве гостя.

2. Карьера в PR и телевидении: До своей свадьбы Софи Рис-Джонс вела успешную карьеру в сфере паблик рилейшнз и работала в телевизионной индустрии. Она даже основала свою собственную PR-компанию, что было довольно необычно для будущего члена королевской семьи.

3. Свадьба в отличие от традиций: В отличие от других королевских свадеб, которые обычно проходят с большим размахом, принц Эдвард и Софи выбрали более скромное мероприятие. Их свадьба состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке без привычного широкомасштабного парада или езды в карете по городу.

4. Деятельность в Дюке Эдинбургской программе: Принц Эдвард активно участвует в работе и продвижении международной программы Дюке Эдинбурга, основанной его отцом, принцем Филиппом. Эта программа направлена на помощь молодым людям в их саморазвитии и подготовке к жизни. Эдвард считает это одним из своих главных жизненных приоритетов.

5. Личные интересы и хобби: Принц Эдвард известен своей страстью к театру и кинематографу. В свое время он даже работал в театральной компании и продюсировал телевизионные шоу. Софи же увлекается садоводством и часто занимается оформлением территории вокруг их резиденции в Бегшот-Парке.