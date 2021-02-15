Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка

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Татьяна Веремеева
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган (Маркл) ожидают второго
ребенка. Информацию о беременности подтвердила пресс-секретарь супругов,
передает CNN.
Принц Гарри и Меган Маркл
Пресс-секретарь отметила, что у полуторагодовалого Арчи появится младший
брат или сестра.
Это объявление было сделано почти через 37 лет после того, как Принц Чарльз
и принцесса Диана объявили, что ждут второго ребенка – принца Гарри.
Источник, близкий к Гарри и Меган, отметил, что пара рассказала своим
семьям раньше, чем обнародовать эту новость публично в воскресенье, 14 февраля.
Объявление пары сопровождалось черно-белой фотографией, на которой пара
радостно улыбалась друг другу, сидя на траве, а у Меган был виден небольшой
живот.
Представитель Букингемского дворца сообщил CNN, что королева Елизавета,
Принц Филипп, Принц Чарльз и вся королевская семья в восторге от новости и
желают паре всего наилучшего.
Напомним, герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что летом 2020 года
они с принцем Гарри потеряли
второго ребенка. Знаменитость рассказала,
что это было обычное июльское утро, она встала с кровати, собралась, сделала
завтрак и подошла к сыну, чтобы достать его из кроватки. Меган поменяла ребенку
подгузник и почувствовала резкую сильную боль, от которой присела на пол, держа
сына на руках и для того, чтобы успокоится начала петь колыбельную.
Ранее, в декабре 2020 года, принц Гарри и Меган Маркл поделились
радостным фото, поздравляя всех с наступающими праздниками. В отличие от предыдущих лет, когда Гарри и Меган приветствовали мир
монохромными открытками, на этот раз фото цветное, с легким эффектом размытия.
На изображении влюбленная пара сидит на пороге детского домика с сыном Арчи на
руках, а рядом находятся преданные домашние любимцы — черный лабрадор Оз и
бигль Гай.
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