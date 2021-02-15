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Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка

Опубликовано фото, на котором Меган Маркл изображена с округлившимся животиком

сегодня, 01:07
Автор:

Татьяна Веремеева

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган (Маркл) ожидают второго ребенка. Информацию о беременности подтвердила пресс-секретарь супругов, передает CNN.

Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл

Пресс-секретарь отметила, что у полуторагодовалого Арчи появится младший брат или сестра.

Это объявление было сделано почти через 37 лет после того, как Принц Чарльз и принцесса Диана объявили, что ждут второго ребенка – принца Гарри.

Источник, близкий к Гарри и Меган, отметил, что пара рассказала своим семьям раньше, чем обнародовать эту новость публично в воскресенье, 14 февраля.

Объявление пары сопровождалось черно-белой фотографией, на которой пара радостно улыбалась друг другу, сидя на траве, а у Меган был виден небольшой живот.

Представитель Букингемского дворца сообщил CNN, что королева Елизавета, Принц Филипп, Принц Чарльз и вся королевская семья в восторге от новости и желают паре всего наилучшего.

Напомним, герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что летом 2020 года они с принцем Гарри потеряли второго ребенка. Знаменитость рассказала, что это было обычное июльское утро, она встала с кровати, собралась, сделала завтрак и подошла к сыну, чтобы достать его из кроватки. Меган поменяла ребенку подгузник и почувствовала резкую сильную боль, от которой присела на пол, держа сына на руках и для того, чтобы успокоится начала петь колыбельную.

Ранее, в декабре 2020 года, принц Гарри и Меган Маркл поделились радостным фото, поздравляя всех с наступающими праздниками. В отличие от предыдущих лет, когда Гарри и Меган приветствовали мир монохромными открытками, на этот раз фото цветное, с легким эффектом размытия. На изображении влюбленная пара сидит на пороге детского домика с сыном Арчи на руках, а рядом находятся преданные домашние любимцы — черный лабрадор Оз и бигль Гай.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/14/world/meghan-harry-new-baby-trnd/index.html
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