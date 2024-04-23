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Принц Луи отмечает шестой день рождения: интерсные факты его жизни

Кейт и Уильям поделились новым фото именинника

23 апреля 2024, 16:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Сегодня, 23 апреля 2024 года, свой шестой День рождения отмечает Принц Луи Артур Чарльз – младший сын Принца и Принцессы Уэльских, Вильяма и Кейт. “Комментарии” собрали самые яркие и запоминающиеся факты из жизни юного члена королевской семьи, стоящего на четвертом месте в очереди на британский трон.

Принц Луи отмечает шестой день рождения: интерсные факты его жизни

Кейт и Уильям поделились новым фото именинника

Принц Луи родился ранним утром 23 апреля 2018 года в крыле Линдо лондонской больницы Святой Марии. Вес новорожденного составил 3700 грамм. Это место обладает особым символизмом, так как именно здесь на свет появились его отец и брат. Традиционное представление младенца миру произошло всего через семь часов после рождения, когда счастливые родители вышли к собравшимся журналистам и фотографам.

Важным событием в жизни Луи стало его крещение, которое прошло 9 июля 2023 года в Королевской капелле Сент-Джеймса. Церемонию провел Архиепископ Кентерберийский, Джастин Велби. Среди крестных, выбранных для юного принца, – близкие друзья его родителей, что подчеркивает крепость семейных уз и традиции.

Как и многие дети его возраста, Принц Луи увлекается играми на свежем воздухе и обожает наблюдать за работой тяжелой техники – экскаваторов и тракторов. Также не обходится без спорта: крикет стал его любимым занятием, о чем не раз упоминал его отец. Кулинарные предпочтения малыша тоже необычны – его любимый овощ – буряк, который выращивает сама Принцесса Кейт на семейном участке.

Жизнь Принца Луи и его семьи полна перемещений и путешествий. С 2022 года они переехали из Кенсингтонского дворца в уютный коттедж Аделаида в Виндзоре, а также наслаждаются временем в своем загородном доме Анмер-холл в Норфолке, подаренном их бабушкой, королевой Елизаветой II.

На фоне этой живописной картинки быта британской монархии, Принц Луи продолжает оставаться в центре внимания как один из самых милых и обаятельных членов королевской семьи. В его жизни сочетаются вековые традиции и современная повседневность, что делает его образ особенно привлекательным для публики.




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Источник: https://www.obozrevatel.com/shou-oboz/10-samyih-interesnyih-faktov-o-samom-mladshem-printse-kembridzhskom.htm
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