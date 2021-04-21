Стало известно, чью сторону приняла королева Елизавета II в конфликте между принцами Уильямом и Гарри

В конфликте между принцами Уильямом и Гарри британская королева Елизавета поддерживает своего старшего внука.

Елизавета II (фото из открытых источников)

"Королева дала ясно понять своим старшим советникам, что она едина с Чарльзом и Уильямом…" — сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Ее Величество публично выражает свою любовь и поддержку герцогу и герцогине Сассекским. Однако она была очень разочарована некоторыми моментами интервью, которое Гарри и его жена Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри.

Напомним, принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл, недавно дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Во время разговора выяснилось, что супругам было очень сложно жить во дворце вместе с другими членами королевской монаршей семьи. У Меган Маркл даже возникало желание совершить самоубийство, а принц Гарри страдал от прессы. Британская королева сразу же отреагировала на такие заявления и предоставила официальный комментарий. В нем отмечается, что всей британской семьи жаль, что Меган Маркл и принц Гарри пережили такой сложный период. Члены монаршей семьи даже не догадывались, что последние годы были такими тяжелыми для супругов. Также в сообщении говорится, что некоторые воспоминания пары могут отличаться от реальных событий. Однако в любом случае королевская семья приняла жалобы и переживания во внимание. В ближайшее время все сказанное Меган и Гарри в интервью будет обсуждаться всей семьей в частном порядке.

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