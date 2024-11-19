Сын будущей королевы Норвегии обвинен в изнасиловании: подробности дела

Сын коронопринцессы Норвегии Мэтте-Марит, 27-летний Мариус Борг Хейби, оказался в центре серьезного скандала. Его обвиняют в изнасиловании девушки, которая, по словам следствия, была без сознания. Полиция официально начала расследование только 6 ноября, хотя инцидент произошел в начале года.

Мариус Борг Хейби

Этот случай – не первый конфликт Мариуса с законом. В августе его задержали в Осло по обвинению в избиении девушки, с которой он находился в отношениях. По информации полиции, во время этого инцидента Мариус употреблял наркотики, которые он впоследствии признал в публичном заявлении. В документе, который юноша составил вместе с адвокатом и передал норвежскому телеканалу NRK, он попросил прощения у семьи и пострадавшей девушки.

Последнее задержание связано с тем, что Мариус нарушил судебный приказ о запрещении контакта с девушкой, которая считается потерпевшей в первом деле. Он был задержан в машине вместе с этой же девушкой. По словам юристов, такое развитие событий может осложнить положение новолуния.

Пока что полиция выбирает меру пресечения для Мариуса. Представители королевской семьи ситуацию не комментируют. Известно, что он проживает со своей матерью в резиденции Скаугума близ Осло. Хотя Мариус не претендует на престол и еще в 2017 году покинул публичную жизнь для обучения в США, скандалы с его участием все равно привлекают медиа.

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