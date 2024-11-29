Сына норвежской кронпринцессы освободили из-под стражи: детали скандального дела

Сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хойби, который был под стражей по обвинению в изнасиловании, отпустили на свободу. Об этом сообщил его адвокат. Полиция не нашла достаточно доказательств, чтобы продолжать удерживать его за решеткой.

Сына кронпринцессы Норвегии выпустили на свободу

27-летний Мариус задержан на прошлой неделе в Осло по подозрению в совершении преступления, описанного в Уголовном кодексе как "сексуальный акт с лицом, которое не может сопротивляться". Как стало известно, этот случай мог произойти еще в августе. Во время ссоры со своей девушкой в ее квартире Мариус, по данным полиции, нанес ей телесные повреждения. В спальне нашли нож, воткнутый в стену.

В Норвегии подозреваемые могут задерживаться во время следствия, даже без официального предъявления обвинений. Это позволяет полиции собирать доказательства и допрашивать свидетелей. В случае с Мариусом следователи провели обыск в его доме, посмотрели изъятые вещи и пообщались с очевидцами. В результате прокуроры решили, что оснований для дальнейшего содержания под стражей больше нет.

"На данный момент мы не видим риска, что доказательства могут быть подделаны", – заявила полиция.

Адвокат Мариуса Борга Хойби заявил, что его увольнение было ожидаемым и что арест вообще был лишним. Однако следствие по делу продолжается, и есть информация об еще одном эпизоде, связанном с сексуальными преступлениями. Детали об этом случае пока не разглашают.

По информации следствия, по делу против сына кронпринцессы фигурируют пятеро пострадавших: один мужчина и четыре женщины. Одной из них всего 20 лет. Хотя официально Мариус отрицает все обвинения, полицейские продолжают анализировать обстоятельства инцидентов.