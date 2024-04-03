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Власть и богатство: Топ-5 самых богатых королевских семей мира

Составлен рейтинг самых богатых в мире королевских семей

сегодня, 13:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В эпоху глобализации и демократии королевские семьи продолжают оставаться символом стабильности, традиций и, безусловно, невероятного богатства. Мы предлагаем эксклюзивный обзор пяти самых богатых королевских семей, основанный на данных от международных экспертов и финансовых аналитиков.

Власть и богатство: Топ-5 самых богатых королевских семей мира

Какая самая богатая королевская семья?

Саудовская Аравия: Династия Сауд

Вершина списка принадлежит королевской семье Саудовской Аравии. Оцениваемое состояние семьи превышает 1,4 триллиона долларов, благодаря контролю над крупнейшими мировыми запасами нефти. Доминирование на нефтяном рынке обеспечивает семье не только финансовое, но и политическое влияние на мировой арене.

Власть и богатство: Топ-5 самых богатых королевских семей мира - фото 2

Бруней: Семья Болкиах

Султанат Бруней, маленькое государство на острове Борнео, славится своими несметными богатствами. Состояние семьи Болкиах оценивается в 28 миллиардов долларов. Султан Хассанал Болкиах известен своей роскошью и владением одной из крупнейших коллекций роскошных автомобилей в мире.

Власть и богатство: Топ-5 самых богатых королевских семей мира - фото 3

Великобритания: Виндзоры

Британская монархия, возглавляемая Елизаветой II, является одной из наиболее узнаваемых в мире. Состояние королевской семьи оценивается примерно в 25 миллиардов долларов. Это состояние включает в себя ценные земельные владения, искусство, ювелирные изделия и акции в различных компаниях.

Власть и богатство: Топ-5 самых богатых королевских семей мира - фото 4

Лихтенштейн: Семья фон Лихтенштейн

Княжество Лихтенштейн, расположенное между Швейцарией и Австрией, управляется князем Гансом-Адамом II. Семейное состояние оценивается в 4 миллиарда долларов. Богатство семьи фон Лихтенштейн во многом обусловлено успешным управлением семейным банком LGT и владением землями и недвижимостью.


Власть и богатство: Топ-5 самых богатых королевских семей мира - фото 5

Монако: Гримальди

Княжество Монако, известное своим казино и как место проживания миллиардеров, управляется князем Альбером II. Семья Гримальди владеет состоянием, оцениваемым примерно в 1 миллиард долларов. Это состояние включает в себя доходы от игорного бизнеса и недвижимости в одном из самых дорогих регионов мира.

Власть и богатство: Топ-5 самых богатых королевских семей мира - фото 6

Эти королевские семьи продолжают играть ключевую роль в политической, социальной и экономической жизни своих стран. Их богатство и влияние являются предметом восхищения, а иногда и критики, но несомненно остаются значительной частью современной глобальной истории.



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