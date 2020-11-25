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«Я знала, что теряю второго ребенка»: Меган Маркл рассказала о выкидыше

Меган Марк призналась, что почувствовала сильную боль

сегодня, 12:05
Автор:

Светлана Шкурупий

39-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые призналась, что летом 2020 года они с принцем Гарри потеряли второго ребенка.

«Я знала, что теряю второго ребенка»: Меган Маркл рассказала о выкидыше

фото: n20x.ru

Знаменитость рассказала, что это было обычное июльское утро, она встала с кровати, собралась, сделала завтрак и подошла к сыну, чтобы достать его из кроватки. Меган поменяла ребенку подгузник и почувствовала резкую сильную боль, от которой присела на пол, держа сына на руках и для того, чтобы успокоится начала петь колыбельную.

"Веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я знала, держа на руках своего первенца, что я теряю второго ребенка", — сказала Меган.

После этого вместе с супругом они поехали в больницу. Герцогиня Сассекская вспоминает, как лежала на больничной койке, а рядом сидел Гарри, потрясенный новостью о выкидыше. Меган призналась, что они пережили невыносимое горе, с которым сталкиваются многие другие родителями, но предпочитают молчать об этом..

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская модель Крисси Тейге переживает потерю своего новорожденного сына.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/11/25/opinion/meghan-markle-miscarriage.html
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