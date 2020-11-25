«Я знала, что теряю второго ребенка»: Меган Маркл рассказала о выкидыше

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Светлана Шкурупий
39-летняя
герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые призналась, что летом 2020 года они с
принцем Гарри потеряли второго ребенка.
фото: n20x.ru
Знаменитость
рассказала, что это было обычное июльское утро, она встала с кровати,
собралась, сделала завтрак и подошла к сыну, чтобы достать его из кроватки.
Меган поменяла ребенку подгузник и почувствовала резкую сильную боль, от которой
присела на пол, держа сына на руках и для того, чтобы успокоится начала петь
колыбельную.
После этого вместе с супругом они поехали в больницу. Герцогиня Сассекская вспоминает, как лежала на больничной койке, а рядом сидел Гарри, потрясенный новостью о выкидыше. Меган призналась, что они пережили невыносимое горе, с которым сталкиваются многие другие родителями, но предпочитают молчать об этом..
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская модель Крисси Тейге переживает потерю своего новорожденного сына.
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