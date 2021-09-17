logo
Русский Українська

BTC/USD

47790.17

ETH/USD

3519.58

LTC/USD

185.73

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды Королевские персоны Завещание принца Филиппа озвучат только через 90 лет: стало известно почему
commentss НОВОСТИ Все новости

Завещание принца Филиппа озвучат только через 90 лет: стало известно почему

Все завещания членов королевской семьи запечатаны на неопределенный срок

сегодня, 12:45
Автор:

Козлова Альбіна

Завещание принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского, откроют через 90 лет. Об этом пишет BBC News.

Завещание принца Филиппа озвучат только через 90 лет: стало известно почему

Конверты с запечатанными завещаниями хранятся в сейфе, фото из открытых источников

Такое решение принял суд Великобритании. Слушания по делу о скреплении завещания провели в закрытом режиме в июле. Председателем был Эндрю Макфарлейн, старший судья по семейным делам Высокого суда Лондона.

Последняя воля члена королевской семьи будет оставаться неизвестной для защиты "достоинства и положения" королевы.

В законодательстве Великобритании есть конвенция, согласно которой суды запечатывают завещания старших членов королевской семьи на длительный срок. По истечении срока хранения завещания принца Филиппа на частном закрытом процессе будут решать можно ли обнародовать содержание завещания.

Эндрю Макфарлейн является хранителем сейфа, который содержит более 30 конвертов с запечатанными завещаниями умерших членов королевской семьи. Такие документы не публикуются, учитывая приватность информации, которая в них содержится, и из уважения к достоинству членов королевской семьи.

По его словам, первым членом семьи, завещание которого было запечатано судом, был принц Френсис Текський, младший брат королевы Марии, который умер в 1910 году. По словам юриста и королевского эксперта Майкла Леша Нэша, автора "Королевских завещаний" в Великобритании с 1509 по 2008 год, новый правовой механизм был разработан после того, как принц Френсис оставил ценные изумруды, которые любила королева Мария, своей любовнице, графине Килмор.

Конверт с завещанием принца Френсиса находится в сейфе. Также в сейфе лежат заветы покойной королевы-матери и принцессы Маргарет, сестры королевы, которая умерла в 2002 году.

"Выдача завещания" — это приказ, который позволяет кому-то распределять имущество умершего в соответствии с его желанием, и обычно обозначает тот момент, когда завещание лица становится публичным документом.

Через 90 лет каждое королевское завещание будет открыто и рассмотрено частным адвокатом монарха, хранителем Королевского архива, генеральным прокурором, личными представителями умершего. По словам Эндрю МакФарлейна, некоторые заветы могут никогда не быть опубликованы, даже частично.

Как сообщал портал "Комментарии", королева Елизавета II дала "пощечину" принцу Гарри и Меган Маркл.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/uk-58587147
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ