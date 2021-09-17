Завещание принца Филиппа озвучат только через 90 лет: стало известно почему

Завещание принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского, откроют через 90 лет. Об этом пишет BBC News.



Конверты с запечатанными завещаниями хранятся в сейфе, фото из открытых источников

Такое решение принял суд Великобритании. Слушания по делу о скреплении завещания провели в закрытом режиме в июле. Председателем был Эндрю Макфарлейн, старший судья по семейным делам Высокого суда Лондона.

Последняя воля члена королевской семьи будет оставаться неизвестной для защиты "достоинства и положения" королевы.

В законодательстве Великобритании есть конвенция, согласно которой суды запечатывают завещания старших членов королевской семьи на длительный срок. По истечении срока хранения завещания принца Филиппа на частном закрытом процессе будут решать можно ли обнародовать содержание завещания.

Эндрю Макфарлейн является хранителем сейфа, который содержит более 30 конвертов с запечатанными завещаниями умерших членов королевской семьи. Такие документы не публикуются, учитывая приватность информации, которая в них содержится, и из уважения к достоинству членов королевской семьи.



По его словам, первым членом семьи, завещание которого было запечатано судом, был принц Френсис Текський, младший брат королевы Марии, который умер в 1910 году. По словам юриста и королевского эксперта Майкла Леша Нэша, автора "Королевских завещаний" в Великобритании с 1509 по 2008 год, новый правовой механизм был разработан после того, как принц Френсис оставил ценные изумруды, которые любила королева Мария, своей любовнице, графине Килмор.

Конверт с завещанием принца Френсиса находится в сейфе. Также в сейфе лежат заветы покойной королевы-матери и принцессы Маргарет, сестры королевы, которая умерла в 2002 году.

"Выдача завещания" — это приказ, который позволяет кому-то распределять имущество умершего в соответствии с его желанием, и обычно обозначает тот момент, когда завещание лица становится публичным документом.

Через 90 лет каждое королевское завещание будет открыто и рассмотрено частным адвокатом монарха, хранителем Королевского архива, генеральным прокурором, личными представителями умершего. По словам Эндрю МакФарлейна, некоторые заветы могут никогда не быть опубликованы, даже частично.

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