Зулуский король нарушил столетнюю традицию: громкий брачный скандал

Король зулусов Мисузулу каЗвелитини оказался в центре общественного скандала, когда публично объявил о разводе со своей первой женой, королевой Нтокозо Камайсела. В обществе, где полигамия является нормой, а развод монарха – неслыханная вещь, такой шаг стал беспрецедентным событием.

Король зулусов Мисузулу каЗвелитини. Фото: Rajesh Jantilal/AFP

Короли зулусов традиционно имели несколько жен, но развод в монаршей семье считается редким явлением. Кроме того, даже, если происходил развод, он был непубличным. Однако король Мисузулу, получивший образование в США и выросший в соседнем Эсватине, решил выйти за пределы традиций. Как пишет The Telegraph, он нарушил традицию поколений в своем племени и королевской семье, чтобы публично подать на развод с матерью своих детей.

По словам экспертов, этот прецедент стал важным сигналом для современного африканского общества. Как объясняет исследователь африканских традиций права Энтони Диала, король зулусов – это не просто титул, но и олицетворение традиций, поэтому его решение может повлиять на общество.

Король зулусов Мисузулу каЗвелитини и его первая жена Нтокозо каМайисела

Королева Нтокозо не оставила это решение без внимания. Она обратилась в суд, пытаясь заблокировать свадьбу короля с новой невестой Номзамо Мьени, которая должна была состояться в конце января.

Женщина аргументировала это тем, что ее брак с королем остается в силе по гражданскому праву, и новый союз будет считаться двоеженством. Суд отклонил ее иск, однако свадьба короля была отложена. Как сообщают местные СМИ, чтобы умиротворить ситуацию, король даже прислал семье невесты традиционный подарок – корову.

На фоне скандала и давления общества король Мисузулу каЗвелитини недавно во время традиционного фестиваля публично признал свою первую жену Нтокозо каМайисела, что многие воспринявшие как знак примирения.

"Она присутствовала, и он представил ее как свою жену", — отмечает профессор Гугу Мазибуко из Университета Йоханнесбурга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что самым богатым человеком в истории был король африканского государства.

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