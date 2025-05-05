Бывшая модель Playboy рассказала об «отвратительном» групповом сексе с Хью Хефнером: «Я это ненавидела»

Бывшая модель Playboy Холли Мэдисон рассказала о своей сексуальной жизни с Хью Хефнером, когда жила в особняке Playboy, и поделилась тем, что хотя групповой секс был "отвратительным", время один на один с Хефнером было "совсем другой историей". Об этом пишет журнал People.

Холли Медисон та Хью Хефнер. Фото: Дениз Трусчелло/WireImage

"Все остальные в комнате – нет. Это было противно. Мне это не понравилось. Я четко дала понять, что мне это не понравилось", – сказала она, выступая в подкасте In Your Dreams 2 мая.

Отмечается, что Мэдисон была в отношениях с Хефнером с 2001 по 2008 год.

Холли Мэдисон откровенно рассказала о своей сексуальной жизни с основателем журнала Playboy Хью Хефнером и о том, как она "ненавидела", когда в это были вовлечены другие.

45-летняя бывшая звезда сериала "Девушки по соседству" появилась 2 мая в эпизоде подкаста "В твоих мечтах" и рассказала ведущему Оуэну Тилю о том, что происходило в спальне особняка Playboy в течение лет, проведенных ею как одной из подруг Хефнера.

"Ну, это совсем другая история между тем, когда мы были сами, и тем, когда все остальные были в комнате", — сказала она.

Мэдисон также сказала, что 53-летняя разница в возрасте с Хефнером, который умер в 2017 году в возрасте 91 года, не повредила их сексуальной жизни. "Если бы это были только мы с ним, это было бы намного нормальнее, чем можно было бы подумать", – призналась она.

После того, как Тиль сказал, что не верит, что это может быть нормально, Мэдисон ответила: "Никто не верит".

Мэдисон, которая была в отношениях с Хефнером с 2001 по 2008 год, в прошлом открыто рассказывала о давлении, направленном на то, чтобы она занималась сексом с Хефнером, особенно в групповых сценариях с другими женщинами.

Разговаривая с PEOPLE в марте о своем сериале о настоящих преступлениях "Смертельная блондинка", рассказывающем истории жертв индустрии развлечений для взрослых, она вспомнила некоторые самые удивительные вещи, которые видела вокруг особняка Playboy.

"У них были такие лотки повсюду, например, в каждой ванной комнате, на теннисных кортах, у бассейна, и это был лоток с салфетками Kleenex , Pepto Bismol , вазелином, детским маслом, солнцезащитным кремом — любым импровизированным лубрикантом", — сказала она. "Это было странно".

"Мой опыт, связанный с негативными аспектами, больше связан с отношениями и динамикой отношений, как с Хэфом, так и с некоторыми другими девушками", – добавила Мэдисон. "Мне на 100 процентов нравилось позировать для журнала. Я всегда была поклонницей фотографий. Я всегда хотела попасть в Playboy . Я даже несколько лет работала в студии, создавая фотографии для Playmate , и это был очень интересный опыт. Для меня это очень многогранно".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известная певица Оля Полякова впервые снялась для журнала Playboy.