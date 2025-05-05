Бывшая модель Playboy рассказала об «отвратительном» групповом сексе с Хью Хефнером: «Я это ненавидела»

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Недилько Ксения
Бывшая модель Playboy Холли Мэдисон рассказала о своей сексуальной жизни с Хью Хефнером, когда жила в особняке Playboy, и поделилась тем, что хотя групповой секс был "отвратительным", время один на один с Хефнером было "совсем другой историей". Об этом пишет журнал People.
Холли Медисон та Хью Хефнер. Фото: Дениз Трусчелло/WireImage
Отмечается, что Мэдисон была в отношениях с Хефнером с 2001 по 2008 год.
Холли Мэдисон откровенно рассказала о своей сексуальной жизни с основателем журнала Playboy Хью Хефнером и о том, как она "ненавидела", когда в это были вовлечены другие.
45-летняя бывшая звезда сериала "Девушки по соседству" появилась 2 мая в эпизоде подкаста "В твоих мечтах" и рассказала ведущему Оуэну Тилю о том, что происходило в спальне особняка Playboy в течение лет, проведенных ею как одной из подруг Хефнера.
Мэдисон также сказала, что 53-летняя разница в возрасте с Хефнером, который умер в 2017 году в возрасте 91 года, не повредила их сексуальной жизни. "Если бы это были только мы с ним, это было бы намного нормальнее, чем можно было бы подумать", – призналась она.
После того, как Тиль сказал, что не верит, что это может быть нормально, Мэдисон ответила: "Никто не верит".
Мэдисон, которая была в отношениях с Хефнером с 2001 по 2008 год, в прошлом открыто рассказывала о давлении, направленном на то, чтобы она занималась сексом с Хефнером, особенно в групповых сценариях с другими женщинами.
Разговаривая с PEOPLE в марте о своем сериале о настоящих преступлениях "Смертельная блондинка", рассказывающем истории жертв индустрии развлечений для взрослых, она вспомнила некоторые самые удивительные вещи, которые видела вокруг особняка Playboy.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что известная певица Оля Полякова впервые снялась для журнала Playboy.
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