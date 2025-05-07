Известный голливудский актер арестован за сексуальное насилие

Актера Майкла Питта арестовали по обвинению в сексуальном насилии. Власти обвинили его в сексуальном нападении на свою тогдашнюю девушку и последующем нападении на нее несколькими тупыми предметами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания TMZ.

Майкл Питт. Фото из открытых источников

Согласно обвинительному акту, прокуроры утверждают, что обвинения против Питта основываются на четырех бытовых инцидентах, якобы произошедших между апрелем 2020 года и августом 2021 года.

Полицейские утверждают, что вероятные инциденты произошли в доме актера в Бушвике с его тогдашней девушкой, где, по их словам, он однажды общался с бывшей, а затем – через несколько месяцев – якобы сексуально добивался ее и ударил деревянной доской.

В другое время, по словам прокуроров, он напал на вероятную жертву шлакоблоком.

Согласно источникам в правоохранительных органах, Питт был арестован в пятницу, 2 мая, в 21:00 за нападение с применением оружия сексуального характера, удушение сексуального характера, сексуальное насилие и насильственное притязание. Питт не признал себя виновным по всем выдвинутым ему обвинениям. Он внес залог в размере 100 тысяч долларов и был освобожден из-под стражи.

Поклонники сериала "Подпольная империя" узнают Питта как Джимми Дармоди – главного героя первых двух сезонов сериала. Персонажа убили, потому что, как сообщается, с Питтом было тяжело работать.

Питт также появлялся в фильмах "Аннибал", "Гьюго", "Хедвиг и разъяренный дюйм", "Доусон-Крик" и "Семь психопатов".

Адвокат Питта Джейсон Голдман заявил TMZ: "К сожалению, мы живем в мире, где кого-то типа мистера Питта — опытного профессионала, который никогда бы даже не подумал об этих преступлениях, — могут арестовать по неподтвержденным словам неуравновешенного лица".

"На самом деле это безосновательное утверждение подозрительно выдвинуто примерно через четыре или пять лет после вероятного инцидента, в то время, когда две стороны находились в полностью согласованных и добровольных отношениях. Это дело будет закрыто".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что рэпер P. Diddy не признает себя виновным, несмотря на все доказательства и обвинения.