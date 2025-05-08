Скандальный рэпер Канье Уэст выпустил клип на песню Nigga Heil Hitler, где несколько десятков афроамериканцев выкрикивают эти слова. Клип вышел в канун Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Канье Вест. Фото из открытых источников





Ранее Канье Уэст уже попадал в скандалы , прославляя Гитлера и выражая любовь к нему. В феврале за час он опубликовал более 46 постов в соцсети Х. Певец пишет, что он любит Гитлера, что он нацист.

Некоторые из сообщений носят антисемитский и в общем безумный характер, например: "Я МОГУ СКАЗАТЬ, СКОЛЬКО ХОЧУ, "ЕВРЕЙ", СКОЛЬКО ХОЧУ, Я МОГУ СКАЗАТЬ, СКОЛЬКО ХОЧУ, "ГИТЛЕР". "Я ПРОСТО НАПИСЬ НАПИСЬ ДУМАТЬ, И ЕЩЕ ЖИВЫЙ". "ВСЕ БЕЛЫЕ ЛЮДИ РАСИСТЫ". "ЕВРЕИ НАСТОЯЩЕ НЕНАВИДЯТ БЕЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИСПОЛЬЗУЮТ ЧЕРНЫХ ЛЮДЕЙ".

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Лос-Анджелесе на 67-й церемонии вручения наград главной музыкальной премии Грэмми рэпер Канье Уэст шокировал зрителей еще до того, как он пришел на церемонию. Проходя по ковру, его жена Бьянка Чензори сняла шубу, чтобы показать прозрачный наряд, оставивший ее совершенно обнаженной для камер.

Позже оказалось, что это прямо повлияло на финансовое положение рэпера , ведь японская компания расторгла контракт с Канье Уэстом.

Канье Уэст потерял контракт на майские выступления в Tokyo Dome в Японии на сумму 20 миллионов долларов. Инцидент, произошедший на красной дорожке, где артист появился с женой Бьянкой Цензори, вызвал возмущение инвесторов и общественности Японии.

Его действия считались противоречащими росту осведомленности о правах женщин и сильном движении MeToo в Японии. "Канье просто увлекается каждой выпадающей ему возможностью. Этот трюк был невероятно жутким, и в Японии его встретили с ужасом", — сообщили в Daily Mail .