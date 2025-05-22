Кайли Дженнер в бикини от Chanel: фото модели поразило интернет

Модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер снова в центре внимания. На этот раз благодаря серии эффектных фотографий из отпуска, которые за несколько часов собрали миллионы лайков в ее соцсетях.

Кайли Дженнер. Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер, недавно сопровождавшая своего партнера Тимоти Шаламе на красных дорожках в Лос-Анджелесе, Каннах и Риме, а сейчас наслаждается отдыхом на Багамах в компании детей и сестры Кендалл. Уже несколько дней 27-летняя модель публикует в Instagram фотографии острова Теркс и Кайкос. Особое внимание интернет-пользователей привлекло фото Кайли Дженнер в красном бикини, украшенном стразами стоимостью 10 000 долларов.

Как сообщает Page Six, звезда избрала уникальный образ из архивной коллекции Chanel. На подиумах его носили культовые супермодели Клаудия Шиффер и Наоми Кэмпбелл, а сам купальник появился в 1995 году, за два года до рождения Дженнер.

Кайли Дженнер. Фото: Instagram Кайли Дженнер

Помимо купальника от Chanel Кайли также опубликовала фотографии в монокине от Roberto Cavalli с цветочным принтом и глубокими вырезами.

Кайли Дженнер. Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер – американская медийная личность, бизнесвумен, модель и светская львица. Она самая молодая сестра из известной семьи Кардашьян-Дженнер. Ее популярность стремительно выросла благодаря участию в реалити-шоу "Жизнь Кардашьянов" и его продолжении "Кардашяны".

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