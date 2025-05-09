Звезда сериала «Друзья» в опасности из-за поклонника

48-летний Джимми Уэйн Карвайл врезался на автомобиле в ворота особняка Дженнифер Энистон в Лос-Анджелесе. Актриса находилась дома в момент инцидента. Охрана звезды сериала "Друзья" задержала мужчину до прибытия полиции, после чего его арестовали по обвинению в сталкинге и вандализме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию BILD.

Дженнифер Энистон и Джимми Уэйн Карвайл. Фото: коллаж

На суде в Лос-Анджелесе Карвайл появился в антисуицидной накидке и вел себя странно – то замирал холодным взглядом, то улыбался. Он не произнес ни слова, только касался стеклянной перегородки, которая отделяла его от остального зала. Суд постановил направить его на психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, осужден ли он.

По данным американских СМИ, мужчина преследует Энистон с 2023 года: он отправлял ей голосовые сообщения, письма и выкладывал в соцсетях посты, называя ее "своей женой" и "семейной душой". По версии следствия, атаку на дом Карвайл спланировал вперед.

Суд постановил запрет на приближение Карвайла к зданию актрисы ближе чем на 100 метров. Следующее слушание назначено на 22 мая. В случае признания вины мужчине грозит до трех лет заключения.

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