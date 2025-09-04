

















Группа Фристайл (фото из открытых источников)

Мало кто догадывается, что известная композиция "Ах, какая женщина", которая в 90-е годы звучала на каждом концерте в России и сегодня остается популярной в ресторанах и караоке, принадлежит украинской группе из Полтавы.

Коллектив "Фристайл" был создан еще в 1988 году. В середине 1990-х песня "Ах, какая женщина!" стала настоящей визитной карточкой группы. Благодаря ей музыканты получили звание лауреатов телевизионного фестиваля "Песня-1996", после чего многократно выступали на концертах в России.

Еще одной известной работой коллектива является песня "Больно, мне больно", созданная в сотрудничестве с Вадимом Казаченко, ныне поддерживающим политику Кремля.

После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года группа "Фристайл" опубликовала видеообращение, в котором категорически осудила российскую агрессию против Украины и резко высказалась в адрес россиян.

Впоследствии коллектив полностью отказался от гастролей в России и начал исполнять свои песни исключительно на украинском языке. Старые хиты получили авторские переводы, а новые тексты создают Сергей Кузнецов и полтавская поэтесса Татьяна Шершова.

В частности, известная песня "Ах, какая женщина" зазвучала в новой украинской версии под названием "Вот какая барышня", которую слушатели восприняли даже лучше российского варианта.

В то же время бывший солист группы Вадим Казаченко, поддержавший войну против Украины, выступил с критикой в адрес "Фристайла" и назвал участников "изменниками Родины".

