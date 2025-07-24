Легенда рестлинга и любимый актер 90-х Халк Хоган скончался сегодня в возрасте 71 года. Сообщается, что Хоган скончался после "остановки сердца в своем доме во Флориде".

Актер и рестлер нашего детства Халк Хоган ушел из жизни

Хоган, урожденный Терри Джин Боллеа, был найден мертвым в своем доме в Клирвотере, штат Флорида, в четверг утром. Как сообщает TMZ, спасатели прибыли домой после получения звонка об "остановке сердца".

Сообщается, что в четверг утром у дома Хогана были припаркованы парамедики и полицейский патруль.

Как сообщает TMZ, Хогана вывезли из дома на носилках и положили в машину скорой помощи.

Издание US Sun обратилось за комментарием к полиции Клирвотера.

Актер известен своими ролями в кино и сериалах, например, в сериале 1990-х годов "Гром в раю". Также Хоган был одним из самых известных представителей рестлинга.

Во время президентской кампании 2024 года в США активно поддерживал Дональда Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что звезда хэви-металла Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и грандиозного прощального концерта для поклонников. Об этом сообщает издание Sky News.

В своем заявлении его семья отметила: "С большей грустью, чем можно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн умер в это утро. Он был со своей семьей и окружен любовью".

Менее трех недель назад, выступая с трона на сцене в Вилла-Парке, Осборн сказал поклонникам: "Вы не представляете, что я чувствую — спасибо вам от всего сердца".

Это был концерт, организованный с выступлениями некоторых его любимых групп, в частности Metallica и Guns'n'Roses, для последнего поклона 76-летнего музыканта. Осборн был звездой хэви-металла из Black Sabbath, прежде чем добился огромного успеха самостоятельно. Он был известен благодаря хитам, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes, как с группой, так и как сольная звезда.