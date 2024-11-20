Актер из сериала "Сваты", уехавший из РФ, ответил или вернется домой

Российский актер, известный по роли в сериале "Сваты", Александр Феклистов рассказал о своем решении покинуть Россию и переехать в Испанию. Причиной такого шага он назвал неблагоприятную ситуацию в стране-агрессоре.

Александр Феклистов (фото из открытых источников)

В интервью для Марка Леви и Антона Привольнова актер признался, что после публичной поддержки Украины столкнулся с серьезными трудностями на родине.

"Я не готов снова работать дворником, отопителем или подобно. А будущее в России для меня выглядело именно таким", – поделился Феклистов.

Ранее актер заявлял, что его выезд из России – это эмиграция, а не временная релокация. После того, как он выступил в поддержку Украины, спектакли с его участием начали отменять, что фактически лишило его возможности работать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бешеный россиянин за границей напал на популярного актера, который поддержал Украину и покинул РФ. Российский актер Артур Смольянинов, известный по ролям в фильме "9 рота" и сериале "Самара", подвергся нападению за границей из-за своей проукраинской позиции. По сообщениям российских СМИ, по дороге в аэропорт на Смольянинова набросился кричавший на него неизвестный мужчина, ругал нецензурной лексикой, называл предателем и беспризорным.

Смольянинов известен своей поддержкой Украины с начала полномасштабной войны. За это в России его признали "иноагентом". Актер нередко общается с близкими друзьями из Украины, которые рассказывают ему об ужасах войны: постоянных воздушных тревогах, выключении света, ракетных атаках и многом другом. Это вызывает в нем ненависть к своим соотечественникам.

