Актер с "Лило и Стич" скончался спустя несколько недель после премьеры фильма

На 57-м году жизни скончался американский актер Дэвид Хекили Кенуи Белл, известный по участию в римейке культового фильма "Лило и Стич". Информацию о смерти актера подтвердила его старшая сестра Джалин. Причина смерти Дэвид Белла пока не разглашается.

Актер Дэвид Хекили Кенуи Белл. Фото из открытых источников

Дэвид Хекили Кенуи Белл скончался 12 июня, а о его смерти было объявлено 15 июня. Американский актер скончался спустя несколько недель после премьеры "Лило и Стич", вышедшего на экраны в середине мая.

Сестра Белла описала его как "милого, щедрого, талантливого, веселого, блестящего и красивого" человека. Она рассказала, как только две недели назад Дэвид организовал совместный поход на премьеру фильма для всей семьи.

"Он спланировал все заранее. Мы были вдохновлены фанатами, надевшими футболки, шапки и прочий мерч с символикой "Лило и Стич"", — написала Джалин.

В римейке культового мультфильма Дэвид Хекили Кенуи Белл сыграл так называемого "Большого гавайского чувака", у которого постоянно падает мороженое каждый раз перед тем, как он пытается его укусить.

Дэвид Хекили Кенуи Белл

Помимо работы в фильмах Disney, Белл появлялся в известных сериалах, в частности в "Гавайи 5-0" и "Частный детектив Магнум". По данным IMDb, он также участвовал в создании будущего фильма студии Amazon MGM "Команда разрушителей" с Дэйвом Батистой и Джейсоном Момоа.

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