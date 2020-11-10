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Актер сериала "Доктор Хаус" найден мертвым в отеле

По словам отца, актер скончался от аневризмы

сегодня, 16:08
Автор:

Елизавета Черных

Голливудского актера Берта Беласко нашли мертвым в воскресенье вечером в одном из отелей Ричмонда в штате Вирджиния. Об этом сообщает издание TMZ.

Актер сериала "Доктор Хаус" найден мертвым в отеле

ФОТО: 24 канал

Отец умершего 38-летнего актера, Берт старший, рассказал, что его сын находился в гостиничном номере на самоизоляции перед тем, как отправиться на съемочную площадку — именно в Ричмонде он должен был сняться в новом фильме. 

Официальная причина смерти актера пока неизвестна, однако, по данным издания, на постели было обнаружено несколько пятен крови. Отец Берта Беласко сообщил, что причиной смерти его сына стала аневризма. 

Берт Беласко получил театральное образование, после чего работал в импровизированном театре. В качестве актера мужчина появился на экранах в 2007 году. Тогда он получил эпизодическую роль в популярном сериале "Доктор Хаус". После этого актер сыграл роли еще в десятке проектов, среди которых сериал "Правосудие", "Останемся вместе", "Морская полиция: Новый Орлен", "Американская принцесса" и других. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, на 82-ом году жизни умер второй создатель легендарного Скуби-Ду — Кен Спирс. 


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Источник: https://www.tmz.com/
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