Актера из "Гарри Поттера" доставили в больницу: он показал фото после экстренной операции

Станислав Яневский. Фото из открытых источников

Болгарский актер Станислав Яневский, прославившийся благодаря роли Виктора Крума в "Гарри Поттере и Кубке огня", неожиданно попал в больницу сразу после своего 40-летия. Из-за внезапных проблем с дыханием ему провели экстренную операцию.

В своем сообщении в Instagram Станислав Яневский опубликовал фото вскоре после операции, где он с повязкой на носу и усталым, но спокойным выражением лица. Причину резкого ухудшения здоровья актер не раскрыл, однако признался, что почувствовал серьезный дискомфорт с дыханием в день своего юбилея.

"Я всегда переживаю трудности молча, стараясь никого не беспокоить", — написал Яневский и поблагодарил семью и нескольких близких друзей за поддержку в сложный момент.

После операции состояние актера стабилизировалось, а процесс восстановления идет быстрее, чем ожидалось. Медики отмечают положительную динамику, что, по словам Яневского, стало возможным благодаря его активному образу жизни.

"Мой врач был удивлен моим прогрессом" — добавил актер, намекая, что регулярные тренировки и здоровая диета помогли ему быстрее прийти в себя.

Пока Яневский еще не может полноценно говорить, однако выражает уверенность, что вскоре вернется к нормальной жизни и "опять сможет дышать полной грудью".

В прошлом месяце проблемы со здоровьем произошли еще у одного актера из "Гарри Поттера". Ник Моран, сыгравший роль в фильме "Гарри Поттер и Смертельные реликвии", был доставлен в больницу с серьезной травмой позвоночника. Оказалось, что во время операции Нику пришлось удалить четыре кости с хребта, а вместо них установили импланты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезда "Гарри Поттера" получила овации в Каннах за роль в фильме "для взрослых".

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