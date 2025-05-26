Актера из "Гарри Поттера" доставили в больницу: он показал фото после экстренной операции

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Slava Kot
Станислав Яневский. Фото из открытых источников
Болгарский актер Станислав Яневский, прославившийся благодаря роли Виктора Крума в "Гарри Поттере и Кубке огня", неожиданно попал в больницу сразу после своего 40-летия. Из-за внезапных проблем с дыханием ему провели экстренную операцию.
В своем сообщении в Instagram Станислав Яневский опубликовал фото вскоре после операции, где он с повязкой на носу и усталым, но спокойным выражением лица. Причину резкого ухудшения здоровья актер не раскрыл, однако признался, что почувствовал серьезный дискомфорт с дыханием в день своего юбилея.
После операции состояние актера стабилизировалось, а процесс восстановления идет быстрее, чем ожидалось. Медики отмечают положительную динамику, что, по словам Яневского, стало возможным благодаря его активному образу жизни.
Пока Яневский еще не может полноценно говорить, однако выражает уверенность, что вскоре вернется к нормальной жизни и "опять сможет дышать полной грудью".
В прошлом месяце проблемы со здоровьем произошли еще у одного актера из "Гарри Поттера". Ник Моран, сыгравший роль в фильме "Гарри Поттер и Смертельные реликвии", был доставлен в больницу с серьезной травмой позвоночника. Оказалось, что во время операции Нику пришлось удалить четыре кости с хребта, а вместо них установили импланты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезда "Гарри Поттера" получила овации в Каннах за роль в фильме "для взрослых".
Также "Комментарии" писали об одном из главных актеров саги о Гарри Поттере, который оказался в долгах.
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