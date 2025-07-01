Актриса из "Гарри Поттера" зарегистрировалась на OnlyFans и столкнулась с неожиданными вызовами

Звезда "Гарри Поттера" Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун, решила попробовать себя на платформе OnlyFans. Она хочет создавать исключительно контент о своих длинных волосах. Несмотря на то, что первые ее шаги потерпели неудачу, Кейв продолжает попытки заработать на OnlyFans.

Джесси Кейв. Фото: David Levene/The Guardian

В марте этого года актриса, писательница и художница Джесси Кейв запустила аккаунт на OnlyFans. Таким образом, она хочет получить дополнительные средства, в частности на ремонт дома. Кейв подчеркнула, что не будет создавать откровенный контент, а сосредоточится на видео и фото, связанных с ее длинными волосами. В своем профиле она написала, что создает "нишевый контент о волосах".

Несмотря на четко заявленные намерения, Джесси столкнулась с противоречившими ее формату запросами. По ее словам, она почти каждый день получала сообщения на OnlyFans со словами "раздевайся, или я уйду". Актриса признала, что некоторые из них были настолько неприятными, что заставили ее задуматься, стоит ли продолжать.

Чтобы разнообразить контент и привлечь новых подписчиков, Джесси Кейв сняла видео, где полила голову клубничным молоком.

"Мне понравилось видео, но результат огорчил – не так много людей его купили", – рассказала Кейв.

Совсем другое восприятие вызвало другое видео, в котором актриса заплетала волосы, одетая в футболку и черные колготки. По ее словам, она случайно выбрала немного прозрачную одежду и не заметила этого до публикации.

"Я не посмотрела видео перед публикацией и удивилась, почему оно получило столько лайков и комментариев позже в тот же вечер. Оказалось, что колготки были немного прозрачными, а на мне были трусики телесного цвета. Неужели все так просто?", — говорит Кейв.

По ее словам, она могла бы "легко опуститься к трусикам и бюстгальтеру", однако подчеркнула, что, несмотря на потерю подписчиков, имеет четкие границы и ожидает соответствующего отношения.

По данным The Sun, Джесси берет 5,90 долларов за месячную подписку на свою страницу OnlyFans.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная модель получила вечный бан на OnlyFans.

Также "Комментарии" писали, что украинская модель OnlyFans обратилась с просьбой к Зеленскому.