Актриса, сыгравшая Шерлока Холмса, покончила с собой

Язык
BTC/USD
10810.76
ETH/USD
359.19
LTC/USD
45.85
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.12
RUB/UAH
0.38
Светлана Шкурупий
40-летняя известная актриса Юко Такэути, получившая популярность благодаря многим телешоу, рекламе и сериалам, в частности "Королева обеда" и "Мисс Шерлок", покончила жизнь самоубийством. Такую информацию предоставило издание Jiji.
Японская актриса Юко Такэути | @yuko_takeuchi0401
Японская звезда повесилась в собственной спальне в ночь на 27 сентября, ее тело обнаружил муж. Правоохранители считают, что это было самоубийство, хотя предсмертной записки знаменитость не оставила. Причины, по которым актриса могла покончить с собой, остаются загадкой.
Известно, что звезда детективного сериала "Мисс Шерлок" в прошлом году связала себя узами брака с актером Накамуру Таики, а в 2020 году у них родился сын.
Карьера актрисы стремительно развивалась, особенно, когда она сыграла главную роль в женской версии Шерлока Холмса. Помимо этого, Юко участвовала в различных телешоу и была звездой многих рекламных роликов. Она трижды ставала лауреатом премии Японкой киноакадемии за лучшую роль.
За жизнью японской актрисы в Instagram следило 873 тысяч подписчиков, последний ее пост был сделан 1 сентября.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актер сериалов "Друзья" и "Горец" покончил с собой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости