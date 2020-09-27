Актриса, сыгравшая Шерлока Холмса, покончила с собой

40-летняя известная актриса Юко Такэути, получившая популярность благодаря многим телешоу, рекламе и сериалам, в частности "Королева обеда" и "Мисс Шерлок", покончила жизнь самоубийством. Такую информацию предоставило издание Jiji.

Японская актриса Юко Такэути | @yuko_takeuchi0401

Японская звезда повесилась в собственной спальне в ночь на 27 сентября, ее тело обнаружил муж. Правоохранители считают, что это было самоубийство, хотя предсмертной записки знаменитость не оставила. Причины, по которым актриса могла покончить с собой, остаются загадкой.

Известно, что звезда детективного сериала "Мисс Шерлок" в прошлом году связала себя узами брака с актером Накамуру Таики, а в 2020 году у них родился сын.

Карьера актрисы стремительно развивалась, особенно, когда она сыграла главную роль в женской версии Шерлока Холмса. Помимо этого, Юко участвовала в различных телешоу и была звездой многих рекламных роликов. Она трижды ставала лауреатом премии Японкой киноакадемии за лучшую роль.

За жизнью японской актрисы в Instagram следило 873 тысяч подписчиков, последний ее пост был сделан 1 сентября.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актер сериалов "Друзья" и "Горец" покончил с собой.

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