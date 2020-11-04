Алена Шоптенко в прозрачном платье продемонстрировала откровенные движения (ФОТО)

Украинский хореограф Елена Шоптенко в Instagram опубликовала откровенное фото. На нем 32-летняя танцовщица в прозрачном боди продемонстрировала всю гибкость тела благодаря танцевальным движениям.

"Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей. Чем больше нового вы освоите в жизни, тем лучше будет ваша координация тела и ума. А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке", — подписала пост Шоптенко.

На данный момент публикация собрала более 18 тысяч лайков.





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