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Алена Шоптенко в прозрачном платье продемонстрировала откровенные движения (ФОТО)

Танцовщица в прозрачном наряде показала танцевальные движения

сегодня, 16:09
Автор:

Владимир Лавский

Украинский хореограф Елена Шоптенко в Instagram опубликовала откровенное фото. На нем 32-летняя танцовщица в прозрачном боди продемонстрировала всю гибкость тела благодаря танцевальным движениям. 

Алена Шоптенко в прозрачном платье продемонстрировала откровенные движения (ФОТО)

"Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей. Чем больше нового вы освоите в жизни, тем лучше будет ваша координация тела и ума. А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке", — подписала пост Шоптенко. 

На данный момент публикация собрала более 18 тысяч лайков. 


Ранее "Комментарии" публиковали фото дня, посвященное выборам президента США. 


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