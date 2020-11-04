Алена Шоптенко в прозрачном платье продемонстрировала откровенные движения (ФОТО)

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Владимир Лавский
Украинский хореограф Елена Шоптенко в Instagram опубликовала откровенное фото. На нем 32-летняя танцовщица в прозрачном боди продемонстрировала всю гибкость тела благодаря танцевальным движениям.
На данный момент публикация собрала более 18 тысяч лайков.
Ранее "Комментарии" публиковали фото дня, посвященное выборам президента США.
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