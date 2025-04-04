Российская певица Алла Пугачева, открыто осуждающая военную агрессию РФ против Украины и вместе с семьей переехавшая в Израиль, выпустила две новые песни, вызвавшие бурное обсуждение среди россиян.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Одна из композиций посвящена матерям, потерявшим сыновей на войне, а другая затрагивает тему Второй мировой войны.

Свое мнение по этому поводу высказал российский звукорежиссер Игорь Лалетин, комментируя ситуацию для российских пропагандистских СМИ. Он предположил, что таким образом певица может стремиться вернуться в Россию.

"Ну, по любому, она так выражает свою какую-то гражданскую позицию. Больше ничего не могу сказать. Она просто так никогда ничего не делала и не делает", — заявил Лалетин.

Однако большинство сторонников политики Кремля считают, что у Примадонны больше нет будущего в России, ведь она не только отказалась поддержать действия властей, но и открыто критиковала их.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские спецслужбы хотели заманить в ловушку известную певицу. В России планировали задержать певицу Аллу Пугачеву, не поддержавшую вторжение России в Украину. Ее хотели "поймать" во время похорон путиниста и украинофоба Бедроса Киркорова.

Согласно данным пропагандистского ресурса NEWS.ru, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Пугачеву ждали, чтобы задать ей вопрос о ее возможном участии в покушении на жизнь самого Бородина.

Чиновник считает, что отсутствие Пугачевой является подозрительным. "Если бы народная артистка СССР не была замешана в уголовном деле, она приехала бы и дала показания. Однако ее отсутствие выглядит подозрительно, особенно на фоне информации о том, что Примадонна живет на деньги олигархов Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского", — отметил Бородин.