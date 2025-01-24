Алла Пугачева окончательно отреклась от родственников в России

"Мы не общаемся с Аллой Борисовной, она не идет на контакт. Поэтому бабушка ни разу и не посетила свою внучку Аллу", — посетовала невестка певицы Гузель.

По словам Гузель, отказ Пугачевой от общения с родственниками может быть связан с ее мужем, Максимом Галкиным.

"Она старается, выполняет задачи, которые ставят преподаватели, и ходит на занятия с удовольствием. В школе ее учат нашим народным песням. В музыкальную школу Алла ходит для всеобщего развития, а также мы планируем посещать занятия ораторского мастерства", — добавила Гузель.

Несмотря на то, что Пугачева откровенно осудила действия российского режима и войну в Украине, ее имя продолжают использовать во внутренних конфликтах и пропагандистских манипуляциях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева приняла важное решение по отношению к родственникам . Российская певица Алла Пугачева, которая открыто осуждает войну РФ против Украины и переехала из страны, прекратила финансировать уход за могилами своих родственников на Кузьминском кладбище. Там похоронены ее родители, бабушка и брат.

Жена племянника артистки Владислава Гузель в комментарии российским СМИ рассказала, что состояние могил запущено. Она отметила, что семья пытается поддерживать порядок, но вопрос остается нерешенным.