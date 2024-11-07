Алла Пугачева оставит без наследия детей и внуков: что произошло в звездной семье

Российская певица Алла Пугачева, уже открыто высказывающаяся против политики Кремля и вместе с семьей покинувшая Россию, планирует продать имущество, оставшееся в РФ. Российский продюсер Сергей Дворцов в разговоре с российскими СМИ отметил, что Пугачева и ее муж Максим Галкин пытаются вывезти свои ценности, поскольку их доходы значительно снизились.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

До того, как Галкина признали "иноагентом", у него были высокие прибыли от корпоративов и телевидения, но теперь вынужден выступать на небольших европейских площадках, что не обеспечивает стабильного дохода. По словам Дворцова, расходы семьи остаются значительными, в том числе на содержание домов и имущество в России, включая замок с обслуживающим персоналом, который обходится около миллиона рублей в месяц.

"Я слышал, что Пугачева с Галкиным пытаются вывезти ценности, поскольку у них большие проблемы с деньгами. До того, как Галкина признали иноагентом, он зарабатывал по 9-10 млн рублей за корпоратив. Плюс зарплата на телевидении и реклама в соцсетях. А сейчас у Максима остались только крошечные европейские залы, в которых он дает концерты. И сколько он еще сможет ими проехать? .. А за все нужно платить. Только за обслуживание пустого замка они платят по месяцу. широкую ногу, но не выходит", — заявил путинист.

Также продюсер добавил, что Пугачева, вероятно, готова продать ценности, которые она когда-то обещала передать по наследству детям и внукам, в частности, антиквариат и коллекцию бриллиантов, которую когда-то должна была получить ее внучка Клавдия, дочь Кристины Орбакайте.

"Я слышал, что, кроме антиквариата, Пугачева решила продать и свою коллекцию бриллиантов, которую она еще много лет назад обещала подарить внучке Клавдии – дочери Кристины Орбакайте. Жить-то на что-то надо. У Аллы большая коллекция сапфиров и бриллиантов. По крайней мере, здесь уже точно нет подделок", — издал продюсер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Пугачевой и Галкина начались проблемы в браке.