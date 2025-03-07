Алла Пугачева попала в неприятности на границе в России

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Лиля Воробьева
Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин, открыто осуждающие войну России против Украины и переехавшие в Израиль, столкнулись с трудом при попытке вывезти антикварные вещи.
Алла Пугачева (фото из открытых источников)
Как сообщают РосСМИ, бизнесмен Андрей Матус рассказал, что Пугачева получила разрешение от Минкульта РФ на транспортировку ценностей, однако на границе им не удалось пройти контроль.
Проблемы возникли из-за роскошной чаши для компотов, инкрустированной драгоценными камнями, а также зеркала эпохи Наполеона III, оцененной в 218 500 фунтов.
Также в декларации числилось 49 оригинальных картин и 28 копий работ известных художников.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева снова переезжает в другую страну . Российская певица Алла Пугачева, откровенно осуждающая террористическое вторжение РФ в Украину, сначала поселилась в Израиле, а затем переехала на Кипр. Причиной тому стало не только желание жить в комфортном климате, но и наличие собственного имущества на острове.По информации российских пропагандистов, у Примадонны возникли проблемы со здоровьем, что может вызвать очередной переезд.
Согласно сообщениям, Пугачева якобы планирует переезд в Великобританию, где, как утверждают источники, учатся ее дети.
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