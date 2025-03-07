Алла Пугачева попала в неприятности на границе в России

Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин, открыто осуждающие войну России против Украины и переехавшие в Израиль, столкнулись с трудом при попытке вывезти антикварные вещи.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Как сообщают РосСМИ, бизнесмен Андрей Матус рассказал, что Пугачева получила разрешение от Минкульта РФ на транспортировку ценностей, однако на границе им не удалось пройти контроль.

Проблемы возникли из-за роскошной чаши для компотов, инкрустированной драгоценными камнями, а также зеркала эпохи Наполеона III, оцененной в 218 500 фунтов.

"Оно занимало половину фуры. Его ни на что класть было нельзя, и ставить на него ничего тоже", — объяснил Матус.

Также в декларации числилось 49 оригинальных картин и 28 копий работ известных художников.

"Одна картина стоила около 700 тысяч евро, другая – около 600. Галкин покупал их на европейских аукционах. По документам – это подлинники", – отметил бизнесмен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева снова переезжает в другую страну . Российская певица Алла Пугачева, откровенно осуждающая террористическое вторжение РФ в Украину, сначала поселилась в Израиле, а затем переехала на Кипр. Причиной тому стало не только желание жить в комфортном климате, но и наличие собственного имущества на острове.

По информации российских пропагандистов, у Примадонны возникли проблемы со здоровьем, что может вызвать очередной переезд.

"Недавно стало известно, что исполнительница хита "Миллион роз" вместе со своим мужем Максом Галкиным поселились в элитном жилом комплексе, который имеет собственный СПА, веранду с видом на море и самую современную технику. Однако, по слухам, супруги снова планируют сменить место жительства.

Согласно сообщениям, Пугачева якобы планирует переезд в Великобританию, где, как утверждают источники, учатся ее дети.

