Алла Пугачева поставила на место российский шоу-бизнес

Российская певица Алла Пугачева, открыто осудившая вторжение РФ в Украину и вместе с семьей уехавшая в Израиль, продолжает быть объектом обсуждений в России. С тех пор как Примадонна покинула страну, россияне не прекращают распространять слухи о ее прошлом и характере.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, в этот раз новую историю о Пугачевой рассказал российский актер театра и кино Станислав Садальский.

По его словам, у Пугачева было высокое мнение о себе и даже унизило известную актрису Людмилу Гурченко.

"Много лет назад на своем сольном концерте в Петербурге Алла Борисовна публично высказалась о Людмиле Марковне, заявив, что она вскоре уйдет со сцены, в отличие от "какой-то Гурченко". Пугачева, иронизируя, кривлялась, задирала ноги и делала гримасы, пародируя акт "Что же вы будете без меня делать? Я ведь у вас одна... Я до старости петь не собираюсь. Мне нужно уйти со сцены, пока я пухленькая, чтобы вы меня запомнили именно такой, какой создали. Я не намерен выступать, как некоторые Гурченко с Моисеевым с их "Петербург-Ленинград", — поделился Садальский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фоне слухов о проблемах в браке одинокую Пугачеву поймали во время прогулки. Певица Алла Пугачева сменила место своего зимнего пребывания, переехав из Юрмалы, где она обычно проводит лето, в Лимассол на Кипре. Недавно случайные прохожие заметили звезду во время прогулки по набережной. Фото и видео с ее участием начали быстро распространяться в Сети, в том числе на одном из фан-аккаунтов.

На снимках Пугачева появилась на свежем воздухе в черных шортах, спортивной толстовке, белой футболке и кроссовках. Дополняла ее образ цепочка с очками на груди.

