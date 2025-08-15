Алла Пугачева приняла шокирующее решение по России: о чем идет речь

Российская певица Алла Пугачева, открыто осудившая террористическое вторжение РФ в Украину, подала документы на отказ от российского гражданства в Израиле.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

По данным российских пропагандистских медиа, процедура проходила в закрытом режиме, без присутствия посторонних лиц. Артистка прибыла в представительство через отдельный вход.

Рассмотрение документов может занять несколько месяцев, однако не исключают и ускоренного рассмотрения. Одной из причин такого шага называют риск открытия против уголовного дела Пугачева в РФ.

Напомним, в 2022 году певица получила гражданство Израиля и вскоре публично осудила нападение России на Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева решилась на резкий и неприятный шаг . Российская певица Алла Пугачева, открыто выступающая против вооруженной агрессии РФ в Украине и переехавшая на постоянное проживание в Израиль, уменьшила размер своих гонораров.

Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы. По их информации, несмотря на отказ от масштабных концертов и гастролей, артистка продолжает выступать на частных мероприятиях. Отмечается, что Пугачева соглашается только на выступления, которые не нуждаются в дальних поездках. Она избегает перелетов и пытается работать в местах, расположенных недалеко от ее места жительства. Как утверждают российские СМИ, недавно певица провела приватный концерт в Юрмале, за который получила 150 тысяч евро. Ранее ее гонорар за подобные выступления составлял около 350 тысяч евро. Причины понижения стоимости своих выступлений артистка не комментировала.