"Мы восстановили документы, осталось только подъехать и поставить подпись Алле Борисовне, но у них нет времени", — заявила Гузель.

Решение Пугачевой прекратить заботиться о могилах может быть связано с ее позицией против действий Кремля и переездом за границу, но официальных комментариев от артистки нет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева оставит без наследия детей и внуки и. Российская певица Алла Пугачева, которая уже открыто высказывается против политики Кремля и вместе с семьей покинула Россию, планирует продать имущество, оставшееся в РФ .Российский продюсер Сергей Дворцов, в разговоре с российскими СМИ, отметил, что Пугачева и Ее муж Максим Галкин пытаются вывезти свои ценности, поскольку их доходы значительно снизились.

До того, как Галкина признали "иноагентом", он имел высокие прибыли от корпоративов и телевидения, но теперь вынужден выступать на небольших европейских площадках, что не обеспечивает стабильного дохода. По словам Дворцова, расходы семьи остаются значительными, в том числе на содержание домов и имущество. России, включая замок с обслуживающим персоналом, который обходится около миллиона рублей на месяц.



