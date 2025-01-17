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Алла Пугачева приняла важное решение по поводу родственников: что произошло

Алла Пугачева решила не оплачивать уход за могилой ее брата

17 января 2025, 22:55
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Лиля Воробьева

Российская певица Алла Пугачева, открыто осуждающая войну РФ против Украины и переехавшая из страны, прекратила финансировать уход за могилами своих родственников на Кузьминском кладбище. Там похоронены ее родители, бабушка и брат.

Алла Пугачева приняла важное решение по поводу родственников: что произошло

Алла Пугачева (фото с відкритих джерел)

Жена племянника артистки Владислава Гузель в комментарии российским СМИ рассказала, что состояние могил заброшено. Она отметила, что семья пытается поддерживать порядок, но вопрос остается нерешенным.

"Мы восстановили документы, осталось только подъехать и поставить подпись Алле Борисовне, но у них нет времени", — заявила Гузель.

Решение Пугачевой прекратить заботиться о могилах может быть связано с ее позицией против действий Кремля и переездом за границу, но официальных комментариев от артистки нет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева оставит без наследия детей и внуки и. Российская певица Алла Пугачева, которая уже открыто высказывается против политики Кремля и вместе с семьей покинула Россию, планирует продать имущество, оставшееся в РФ .Российский продюсер Сергей Дворцов, в разговоре с российскими СМИ, отметил, что Пугачева и Ее муж Максим Галкин пытаются вывезти свои ценности, поскольку их доходы значительно снизились.

До того, как Галкина признали "иноагентом", он имел высокие прибыли от корпоративов и телевидения, но теперь вынужден выступать на небольших европейских площадках, что не обеспечивает стабильного дохода. По словам Дворцова, расходы семьи остаются значительными, в том числе на содержание домов и имущество. России, включая замок с обслуживающим персоналом, который обходится около миллиона рублей на месяц.

 


 



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Источник: https://www.kp.ru/daily/27652/5037470/
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