Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте, принявшей важное решение

Российская певица Алла Пугачева, открыто осудившая вторжение России в Украину и покинувшая страну вместе с семьей, выразила поддержку своей старшей дочери Кристине Орбакайте.

Алла Пугачева и Кристины Орбакайте (фото из открытых источников)

Орбакайте поделилась новым постом в социальных сетях, показав, как провела субботний ужин вместе с мужем в ресторане.

Эта публикация появилась на фоне новостей о том, что певица решила не возвращаться в Россию даже для участия в новогодних корпоративных мероприятиях.

Алла Пугачева редко оставляет комментарии в соцсетях, но на этот раз она поддержала дочь словами:

"Let's move on!" – что в переводе означает "Давай двигаться дальше".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева снова обратилась к россиянам . Алла Пугачева, известная российская певица, открыто осудившая политику Кремля и уехавшая из России вместе с семьей, недавно обратилась к своим поклонникам в соцсетях. Она иронически отреагировала на слухи, распространяющие о ней российские пропагандисты и артисты, поддерживающие Путина.

"О-о-о-о! Вы же мои дорогие. Какие же вы интересные истории придумываете о нашей семье. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится," — написала Пугачева. Хотя певица не конкретизировала, о каких именно историях идет речь, в российских СМИ регулярно появляются необоснованные новости о ней, не имеющие подтверждений.

Также "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева поставила на место российский шоу-бизнес . Российская певица Алла Пугачева, открыто осудившая вторжение РФ в Украину и вместе с семьей уехавшая в Израиль, продолжает быть объектом обсуждений в России. С тех пор как Примадонна покинула страну, россияне не прекращают распространять слухи о ее прошлом и характере.

