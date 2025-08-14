Алла Пугачева решилась на резкий и неприятный шаг

Российская певица Алла Пугачева, открыто выступающая против вооруженной агрессии РФ в Украине и переехавшая на постоянное проживание в Израиль, уменьшила размер своих гонораров.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы. По их информации, несмотря на отказ от масштабных концертов и гастролей, артистка продолжает выступать на частных мероприятиях.

Отмечается, что Пугачева соглашается только на выступления, которые не нуждаются в дальних поездках. Она избегает перелетов и пытается работать в местах, расположенных недалеко от ее места жительства.

Как утверждают российские СМИ, недавно певица провела приватный концерт в Юрмале, за который получила 150 тысяч евро. Ранее ее гонорар за подобные выступления составлял около 350 тысяч евро.

Причины понижения стоимости своих выступлений артистка не комментировала.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева вышла на связь и обратилась к своим врагам . 15 апреля Алла Пугачева отметила свой 76-й день рождения громкой вечеринкой, на которой она в красном платье упорно танцевала под греческую музыку. Праздник, судя по всему, удался на славу — Примадонна вышла на связь со своими поклонниками только через два дня.

В видеообращении, которое она опубликовала впоследствии, Пугачева поблагодарила всех, кто присоединился к организации праздника и поздравил ее, в том числе и тех, кто специально приехал из-за границы. Не обошла вниманием и своих оппонентов — им тоже достались улыбка и слова благодарности.

"Дорогие мои друзья, все, кто приехал из разных стран ко мне, все, кто организовывали и помогали организовать мне этот День рождения, спасибо вам! Это было замечательно, круто! Спасибо за смс-ки, за поздравления... Чем больше мне лет, тем больше поздравлений приходит. Спасибо всем поклонникам моим и врагам, а вы врагам, вы — врагам, вы! внутри художник, и эта картина меняется постоянно, и мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Спасибо вам.

