Алла Пугачева впервые рассказала о выезде из России и войне в Украине

Российская артистка Алла Пугачева, не поддержавшая кровавую агрессию Путина против Украины, дала свое первое большое интервью с начала полномасштабного вторжения.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

"Максим находился за границей, я оставалась дома, и мне нужно было ехать на лечение в Израиль. Именно там был врач, в котором я нуждалась, и меня тогда фактически спасли. Едва я уехала, сразу началось! Этот священник плохой, (протоиерей Андрей) Ткачев заявил: "Якое! Воздух очистился! Она поехала!". Но я и не планировала никуда ехать. Сначала подумала, что это только его личное мнение. А потом, поскольку мы выступили против войны, на нас набросились какие-то люди, присылали в Останкино сплошные обиды. Если мы им не нравятся, тогда возникает вопрос, что делать сейчас по-моему, смотрит Пугачева.

Артистка также рассказала, что ее вызвал на встречу чиновник Сергей Кириенко. По ее словам, он вел себя удивительно приветливо.

"Все было так подозрительно приятно и просто. Говорил: все организуем, запретим, живите спокойно, вы наша национальная гордость. А уже через два дня Максиму Галкину присвоили статус "иноагента", – вспоминает она.

Пугачева подчеркнула, что непросто пришлось и детям в школе.

Когда они вернулись на учебу после того, как их папу объявили "иноагентом", дети "добрые" начали их травить. Говорили: вы дети шпионов, ваш отец "иноагент". Израиль", – поделилась певица.

Артистка также рассказала о своих ощущениях после российского вторжения в Украину и об отношении государства к ней.

"Честно скажу, для меня это была острая рана – видеть, что такое происходит. Я написала: тогда внесите и меня в "иноагенты". Ведь я не понимаю, почему любое разумное мнение сразу подавляется. В стране должны существовать разные позиции. Иначе как можно принять правильное решение, если есть только одно мнение?" – отметила Пугачева.

На вопрос журналистки, могли бы они промолчать, Пугачева категорически ответила, что нет. "Есть такое понятие, как совесть. Она важнее славы, богатства и все остальное. В последний момент своей жизни ты будешь вспоминать только о том, что сделал и как относился к другим", – сказала артистка.

"Я не хочу завершать жизнь при сталинизме", – заявила Пугачева, комментируя запреты в современной России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева вышла на связь и обратилась к своим врагам . 15 апреля Алла Пугачева отметила свой 76-й день рождения громкой вечеринкой, на которой она в красном платье упорно танцевала под греческую музыку. Праздник, судя по всему, удался на славу — Примадонна вышла на связь со своими поклонниками только через два дня.

В видеообращении, которое она опубликовала впоследствии, Пугачева поблагодарила всех, кто присоединился к организации праздника и поздравил ее, в том числе и тех, кто специально приехал из-за границы. Не обошла вниманием и своих оппонентов — им тоже достались улыбка и слова благодарности.