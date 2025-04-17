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Алла Пугачева вышла на связь и обратилась к своим врагам

Пугачева не побоялась показать настоящие эмоции на лице, которое снимала вблизи

сегодня, 22:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

15 апреля Алла Пугачева отметила свой 76-й день рождения громкой вечеринкой, на которой она в красном платье упорно танцевала под греческую музыку. Праздник, судя по всему, удался на славу — Примадонна вышла на связь со своими поклонниками только через два дня.

Алла Пугачева вышла на связь и обратилась к своим врагам

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

В видеообращении, которое она опубликовала впоследствии, Пугачева поблагодарила всех, кто присоединился к организации праздника и поздравил ее, в том числе и тех, кто специально приехал из-за границы. Не обошла вниманием и своих оппонентов — им тоже достались улыбка и слова благодарности.

"Дорогие мои друзья, все, кто приехал из разных стран ко мне, все, кто организовывали и помогали организовать мне этот День рождения, спасибо вам! Это было замечательно, круто! Спасибо за смс-ки, за поздравления... Чем больше мне лет, тем больше поздравлений приходит. Спасибо всем поклонникам моим и врагам, а вы врагам, вы — врагам, вы! внутри художник, и эта картина меняется постоянно, и мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Спасибо вам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Думе ответили, почему Пугачеву до сих пор не признали "иноагентом" в РФ. Известная российская певица Алла Пугачева в 2022 году откровенно высказалась против войны в Украине. Вместе со своим мужем – юмористом Максимом Галкиным – и детьми она покинула Россию, переехав, в частности, в Израиль. Несмотря на ее публичное осуждение политики путинского режима, артистка до сих пор не была внесена в перечень так называемых "иностранных агентов" в РФ. Один из российских депутатов объяснил причину этого.

В стране-агрессорке 76-летнюю звезду уже неоднократно пытались включить в список "изменников", выступающих против официальной линии Кремля и действий российских оккупантов. Основанием для этого были критические высказывания Пугачевой в адрес сторонников режима, а также ее комментарии по ракетным ударам РФ по украинским городам.

 



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Источник: https://www.instagram.com/p/DIiqXYHM2Pr/
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