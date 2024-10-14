Бывший звезда Голливуда, Стивен Сигал, известный своей поддержкой режиму Путина, снял фильм под ироническим названием "Во имя справедливости". В этом фильме Сигал поделился своим мнением о вторжении России в Украину, заявив, что не был удивлен агрессией. По его словам, он на Ближнем Востоке узнал о начале войны и якобы понял, что остается непонятным для многих политиков и экспертов, а именно цель этой войны для РФ.

Стивен Сигал (фото из открытых источников)

Сигал также высказался в поддержку Путина, заявив, что знает, что тот "на самом деле отстаивал" и что пытался сделать. Он даже написал письмо Путину на второй день полномасштабного вторжения, где объявил о своей готовности воевать на стороне России и, если нужно, умереть за Путина.

"Что касается Владимира Путина, то я знаю, что он действительно отстаивал и что пытался сделать", — цитируют Сигала РосСМИ .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Стивен Сигал рассказал, кто победит на войне в Украине . Бывший американский актер, а ныне спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что Россия победит на войне в Украине. Известный скандальный актер и гражданин РФ Стивен Сигал выразил поддержку России на войне в Украине.

Бывшая звезда Голливуда Стивен Сигал, известный своими ролями в боевиках, а также владеющий черным поясом 7 данную из айкидо. С 2014 г. открыто поддерживает российское вторжение в Украину и Владимира Путина. Поэтому он попал в базу "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу Украине и международному правопорядку. В 2016 году Путин предоставил Сигалу российское гражданство.

