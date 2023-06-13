logo

BTC/USD

26217.16

ETH/USD

1752.83

LTC/USD

78.72

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Американский актер Трит Уильямс разбился на мотоцикле
commentss НОВОСТИ Все новости

Американский актер Трит Уильямс разбился на мотоцикле

Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в дорожно-транспортном происшествии в Досете, штат Вирджиния

сегодня, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на People.

Американский актер Трит Уильямс разбился на мотоцикле

Трит Уильямс. Фото из открытых источников

Как рассказал киноагент Барри Макферсон в комментарии для издания, следователи предполагают, что Уильямс ехал по дороге на мотоцикле и его не заметил водитель автомобиля, совершавший поворот на перекрестке. В результате чего актер погиб. Это произошло 12 июня, в понедельник.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Он погиб... Он поворачивал налево или направо, и его подрезала машина. Я просто опустошен. Он был самым милым парнем. Он был так талантлив. Он был актером актеров. Режиссеры любили его. Он был сердцем Голливуда с конца 1970-х", — заметил Макферсон.

Смерть постигла американскую знаменитость на 72-й году жизни. У Трита Уильямса остались жена и двое детей.

За свою актерскую карьеру, звезда успел сняться более чем в семидесяти кинолентах. Среди которых фильм "Волосы", "Однажды в Америке", "Мертвый полицейский", "Чем заняться мертвецу в Денвере", "Подъем из глубины" и другие.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – на 87 году жизни скончался Сильвио Берлускони. В Италии скончался бывший премьер-министр страны, миллиардер, друг Путина Сильвио Берлускони. В начале апреля у политика диагностировали лейкемию. Берлускони проходил курс химиотерапии. Его состояние медики миланской клиники "Сан-Рафаэле", куда его госпитализировали весной, оценили как стабильное. И уже через месяц бывшего премьер-министра Италии выписали из госпиталя. Однако в июне ему снова ухудшилось, и Берлускони снова госпитализировали. Миллиардера не стало на 87 году жизни. Он скончался в больнице.

Напомним, "Комментарии" писали, - Может закончиться фатально: бывший муж Бритни Спирс заявил, что его экс-возлюбленная "подсела" на тяжелые наркотики Бывший муж певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн переживает, что однажды ему скажут о смерти экс-жены из-за передозировки наркотическими веществами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!