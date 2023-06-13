Американский актер Трит Уильямс разбился на мотоцикле

Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на People.



Трит Уильямс. Фото из открытых источников

Как рассказал киноагент Барри Макферсон в комментарии для издания, следователи предполагают, что Уильямс ехал по дороге на мотоцикле и его не заметил водитель автомобиля, совершавший поворот на перекрестке. В результате чего актер погиб. Это произошло 12 июня, в понедельник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Он погиб... Он поворачивал налево или направо, и его подрезала машина. Я просто опустошен. Он был самым милым парнем. Он был так талантлив. Он был актером актеров. Режиссеры любили его. Он был сердцем Голливуда с конца 1970-х", — заметил Макферсон.

Смерть постигла американскую знаменитость на 72-й году жизни. У Трита Уильямса остались жена и двое детей.

За свою актерскую карьеру, звезда успел сняться более чем в семидесяти кинолентах. Среди которых фильм "Волосы", "Однажды в Америке", "Мертвый полицейский", "Чем заняться мертвецу в Денвере", "Подъем из глубины" и другие.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – на 87 году жизни скончался Сильвио Берлускони. В Италии скончался бывший премьер-министр страны, миллиардер, друг Путина Сильвио Берлускони. В начале апреля у политика диагностировали лейкемию. Берлускони проходил курс химиотерапии. Его состояние медики миланской клиники "Сан-Рафаэле", куда его госпитализировали весной, оценили как стабильное. И уже через месяц бывшего премьер-министра Италии выписали из госпиталя. Однако в июне ему снова ухудшилось, и Берлускони снова госпитализировали. Миллиардера не стало на 87 году жизни. Он скончался в больнице.

Напомним, "Комментарии" писали, - Может закончиться фатально: бывший муж Бритни Спирс заявил, что его экс-возлюбленная "подсела" на тяжелые наркотики Бывший муж певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн переживает, что однажды ему скажут о смерти экс-жены из-за передозировки наркотическими веществами.