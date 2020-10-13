Андре Тан рассказал, из-за чего едва не развелся с женой

Известный дизайнер и модельер Андре Тан, который недавно перечислил свои любимые фильмы, признался, что едва не развелся с женой на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом знаменитость рассказал в программе "Звездный путь" на телеканале "Украина".

Андре Тан

37-летний модельер стал одним из первых украинских звезд, которые подхватили COVID-19. По словам Андре Тана, случилось это в марте текущего года, когда он был во Франции. Коронавирусом также заболели его жена и дочь.

В программе дизайнер рассказал, что его лечение проходило тяжело, ему не хотелось вставать с постели и в какой-то момент его "накрыла" депрессии. Она была вызвана, как пандемией, так и частыми ссорами с женой из-за проблем с бизнесом.

Андре Тан признался, что ситуация была накаленной и едва не привела к разводу. В сети уже начали распространяться слухи, что звездное семейство больше не вместе, однако, модельер расставил все точки над "і". Он опроверг эти домысли и объяснил, что две неделе жил у своих друзей, но сейчас все нормально и они с супругой во всем разобрались.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Андре Тан назвал цвета в одежде, которые добавляют молодости.

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