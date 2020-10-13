Андре Тан рассказал, из-за чего едва не развелся с женой

Язык
BTC/USD
11543.87
ETH/USD
386.35
LTC/USD
50.45
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.37
Светлана Шкурупий
Известный дизайнер и модельер Андре Тан, который недавно перечислил свои любимые фильмы, признался, что едва не развелся с женой на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом знаменитость рассказал в программе "Звездный путь" на телеканале "Украина".
Андре Тан
37-летний модельер стал одним из первых украинских звезд, которые подхватили COVID-19. По словам Андре Тана, случилось это в марте текущего года, когда он был во Франции. Коронавирусом также заболели его жена и дочь.
В программе дизайнер рассказал, что его лечение проходило тяжело, ему не хотелось вставать с постели и в какой-то момент его "накрыла" депрессии. Она была вызвана, как пандемией, так и частыми ссорами с женой из-за проблем с бизнесом.
Андре Тан признался, что ситуация была накаленной и едва не привела к разводу. В сети уже начали распространяться слухи, что звездное семейство больше не вместе, однако, модельер расставил все точки над "і". Он опроверг эти домысли и объяснил, что две неделе жил у своих друзей, но сейчас все нормально и они с супругой во всем разобрались.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Андре Тан назвал цвета в одежде, которые добавляют молодости.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости