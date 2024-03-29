Андрей Макаревич врезал ура-патриотам из РФ из-за теракта в Крокусе

Певец и музыкант из РФ Андрей Макаревич , которого там признали иноагентом, критикуя террористическую политику Кремля, дал ответ на критику по поводу своего молчания после трагедии в "Крокус Сити Холли".

Андрей Макаревич (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях Макаревич написал, что говорить о сострадании не стоит, если у тебя есть возможность помочь.

"Здесь некоторые охранники новой нравственности разворачивались в сети – как это Макаревич не прокомментировал события в Крокусе? Не сочувствует! Так вот, во-первых, публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю вульгарным занятием. Можешь помочь – помоги. А триндеть не надо" , – высказался артист.

Еще Андрей Макаревич рассказал, что выражает соболезнования жертвам теракта и всем жителям России. Он еще написал, что это их выбор – находиться внутри страны.

"Во-вторых — конечно сочувствую. И жертвам трагедии в Крокусе. И вообще всем жителям России, которые сегодня находятся там, где они находятся. Но вот здесь уж точно помочь не могу. Ваш выбор", — заключил музыкант.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путин пытается повесить вину за теракт в Подмосковье на Украину. Российские пропаганда и официальные лица предсказуемо начали пытаться отыскивать "украинский след" в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Несмотря на то, что здесь очевидно прослеживается либо рука, либо провал российских спецслужб, диктатор Владимир Путин заявил, что для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. Такие обвинения возражают в украинской разведке, жестко реагирует на них президент Владимир Зеленский. Но в РФ, похоже, четко данная установка – винить во всей Украине.