Анджелина Джоли распродает имущество из-за нехватки денег: что случилось

Сложно представить, что одна из известнейших женщин Голливуда может столкнуться с финансовым кризисом. Но именно это случилось с Анджелиной Джоли, которая из-за нескончаемых судебных процессов с Брэдом Питтом вынуждена распродавать свое имущество.

Джоли на грани банкротства

Среди самых знаковых вещей – раритетный Ferrari 1958 года выпуска, стоимостью 1,3 миллиона долларов, а также дизайнерская одежда и даже драгоценности, подаренные бывшим мужем.

Развод Джоли и Питта в 2019 году не стал завершением их истории. Оно переросло в многолетнюю судебную войну за раздел имущества и опеку над шестью детьми. По данным инсайдеров, расходы Анджелины на адвокатов выросли до таких масштабов, что теперь она ищет способы сохранить свой бюджет.

"Энджи потратила безумные деньги, и теперь ей приходится буквально выживать", – сообщают источники.

Под финансовый "удар" попал и гардероб звезды. Джоли решила продать элементы своей одежды от именитых дизайнеров, а также часть украшений. По словам знакомых актрисы, каждая встреча с юристами обходится в огромные суммы.

"Эти судебные тяжбы стоят тысячи долларов ежемесячно. Она поняла, что не может себе позволить участвовать в каждом конфликте с Брэдом", – рассказывают источники. Несмотря на это, Джоли пока не готова отказаться от борьбы за справедливость.

Ситуация усложняется и в личной жизни. Их дочь Вивьен, одна из шести общих детей, решила официально отказаться от фамилии отца и прекратила с ним общение.

Читайте на портале "Комментарии" — Американская киноактриса рассказала об ужасном поведении своего бывшего мужа Брэда Пита во время слушаний в суде 4 октября и раскрыла новые подробности об их отношениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.