Анджелина Джоли распродает имущество из-за нехватки денег: что случилось

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Черновалова Кристина
Сложно представить, что одна из известнейших женщин Голливуда может столкнуться с финансовым кризисом. Но именно это случилось с Анджелиной Джоли, которая из-за нескончаемых судебных процессов с Брэдом Питтом вынуждена распродавать свое имущество.
Джоли на грани банкротства
Среди самых знаковых вещей – раритетный Ferrari 1958 года выпуска, стоимостью 1,3 миллиона долларов, а также дизайнерская одежда и даже драгоценности, подаренные бывшим мужем.
Развод Джоли и Питта в 2019 году не стал завершением их истории. Оно переросло в многолетнюю судебную войну за раздел имущества и опеку над шестью детьми. По данным инсайдеров, расходы Анджелины на адвокатов выросли до таких масштабов, что теперь она ищет способы сохранить свой бюджет.
Под финансовый "удар" попал и гардероб звезды. Джоли решила продать элементы своей одежды от именитых дизайнеров, а также часть украшений. По словам знакомых актрисы, каждая встреча с юристами обходится в огромные суммы.
Ситуация усложняется и в личной жизни. Их дочь Вивьен, одна из шести общих детей, решила официально отказаться от фамилии отца и прекратила с ним общение.
Читайте на портале "Комментарии" — Американская киноактриса рассказала об ужасном поведении своего бывшего мужа Брэда Пита во время слушаний в суде 4 октября и раскрыла новые подробности об их отношениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
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