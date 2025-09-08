logo

Анджелина Джоли удивила новым образом: актриса кардинально изменила стиль (ФОТО)

Анджелина Джоли удивила поклонников новым образом на съемках фильма "Тревожные люди" в Лондоне.

8 сентября 2025, 11:00
Анджелина Джоли недавно отпраздновала свое 50-летие, а теперь начала работу над новым фильмом "Творожные люди". Актриса ошеломила поклонников неожиданным изменением своего вида.

Анджелина Джоли удивила новым образом: актриса кардинально изменила стиль (ФОТО)

Анджелина Джоли. Фото из открытых источников

Фотографы заметили Анджелину Джоли на съемочной площадке в Лондоне, где она работает над экранизацией романа Фредрика Бекмана. В фильме Джоли играет инвестиционную банкиршу по имени Зара, которая является одной из ключевых героинь истории о неудачном ограблении банка и драматических событиях с группой заложников.

Ради этой роли Джоли кардинально сменила имидж. На фото она появилась с коротким светло-русым бобом. Это радикально другой стиль актрисы, по сравнению с ее традиционными длинными темными локонами. Образ дополнил кремовый костюм, яркий макияж и кроваво-красная помада.

На съемках актрису сопровождал ее старший сын Мэддокс.

Фильм "Тревожные люди" основан на романе Бекмана, который был издан в 2019 году и быстро стал международным бестселлером. Сюжет разворачивается вокруг группы незнакомцев, которые оказываются заложниками во время абсурдного и одновременно драматического ограбления банка на дне открытых дверей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджелина Джоли впервые появилась на "Оскаре" в 11 лет. Как тогда выглядела юная актриса, которая сопровождала своего отца на церемонию.

Также "Комментарии" писали, что Анджелина Джоли обвинила в суде своего бывшего мужа Брэда Питта. Стали известны новые подробности скандала между бывшими звездными супругами актеров, в частности, о поведении Питта. Джоли вспомнила один из эпизодов самолета.



